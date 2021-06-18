走私集團電動單車運貨上快艇　海關沙頭角檢值2700萬燕窩、手機

撰文： 魯嘉裕 陳傲淇 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-18 18:47

走私集團於沙頭角禁區，除利用電動單車運貨上快艇外，又打造快艇提升速度及載貨體積進行走私活動。海關昨日（17日）採取行動，檢獲價值2,700萬的燕窩、智能電話、SIM卡及記憶體等，走私快艇於追捕過程中逃往內地水域。 海關指，案中發現走私份子改變策略，貨物數量及體積較過往破獲案件細，及駕駛電動單車以螞蟻搬家形式運貨上快艇，負責運貨人士亦十分低調，扮成村民以逃避執法人員追查。

海關昨日於沙頭角進行反走私行動，檢獲價值2,700萬的燕窩、智能電話、SIM卡及記憶體等。（余睿菁攝）

海關有組織罪案調查科特別調查組第2隊高級督察黃志強指，海關有組織罪案調查科人員昨（17日）傍晚於沙頭角進行反走私行動期間，發現有懷疑走私分子於順興街沿岸及沙頭角村聚集及徘徊，其後發現有2輛貨車駛入沙頭角停車場，有關人士每次3箱將貨車內貨物搬上電動單車後，駛至順興街沿岸並用木梯快速將貨物放上快艇。海關人員採取行動，有關人士即時跳上快艇向內地方向逃去，遺下一輛電動單車。海關人員於現場截獲2輛貨車及大批貨物，包括價值1200萬燕窩，及價值1500萬的電子產品包括智能電話、SIM卡及記憶體。海關跟進調查後，今日於沙頭角村拘捕一名50歲無業男，疑為其中一輛貨車司機。

案中走私分子用電動單車以螞蟻搬家形式運貨上快艇。（陳傲淇攝）

海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指，沙頭角位於禁區內，海岸線遍佈紅樹林深淺不一，執法人員較難發現走私活動，另外需要禁區紙方可進入沙頭角內海，懷疑走私份子偷偷進入進行活動。黃雅綸又指，近來走私份子不斷提升快艇性能及體積，以擺放更多貨物及縮減走私時間，涉案走私快艇長超過7米，配有2部各超過300匹舷外機，最高時速達50海里，因此可於1分鐘內由案發地點逃離香港水域。黃指海關今次出動2艘高速截擊艇追緝，而走私艇於無亮起航行燈下於黑夜航行，對其他海上使用者及海關人員構成極大威脅，最後於沙頭角海以北逃離香港水域。

海關有組織罪案調查科特別調查組第2隊指揮官黃貞富指，案中發現走私份子改變策略，海關於去年12月在沙頭角破獲另一宗涉8千萬貨物的走私案件，當時走私份子於沙頭角用七人車將貨物送到岸邊快艇。惟於今次案件的兩貨車內，貨物數量及體積較上宗案件細，走私份子亦使用電動單車，以螞蟻搬家形式每次將少量貨物運上快艇。負責運貨人士亦十分低調，扮成村民以逃避執法人員追查。

黃貞富又指疫情期間走私份子改以海路走私，今年迄今，海關破獲海上走私案比去年上升16%，共36宗，貨物總值更上升1.5倍至4.5億。黃貞富重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，一經定罪最高可判罰款200萬及監禁7年，市民如發現懷疑走私活動，可致電海關24小時熱線 25456182及電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。