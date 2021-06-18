保母掟八個月大女嬰落地　警方於黃大仙拘捕56歲女子涉虐兒

撰文： 余睿菁 陳傲淇 冼博勵 最後更新日期： 2021-06-18 23:32

網上流傳一名保姆疑涉虐兒影片，保母餵嬰兒飲奶期間，突然將其掟落睇下軟墊，嬰兒不斷嚎哭，期間該名保姆更指「你嗌啊！咁你喊啦！」 警方表示，知悉網上影片主動調查，黃大仙警區在區內拘捕一名56歲涉嫌虐兒的女子。案中嬰兒為八個月大女嬰，送院檢查後無大礙。

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黃大仙刑事調查隊第二隊吳秉琛督察表示，根據網上流傳的影片，警方主動調查，拘捕一名居於黃大仙的56歲女子。被捕人承認片中罪行。

根據被捕人提供資料，案發地點是觀塘翠屏南邨翠杭樓一個單位。案中女嬰八個月大，家人透過閉路電視得知女嬰被虐，即時解僱保姆母，並將女嬰送院檢查，並無大礙。

警方指，保母照顧了此女嬰九日，直至今日被解僱，報稱的當時情緒不好，而作出虐兒行為。調查得知，至今未有收到前僱主投訴。

警方表示，根據《侵害人身罪條例》，對所看管兒童或少年人，虐待或忽略，即屬違法，違者一經定罪，最多可判監十年。

黃大仙刑事調查隊第二隊吳秉琛督察（中），交代拘捕56歲女子，為涉虐兒保母。（余睿菁攝）

網上流傳一條長達1分35秒的閉路電視片段，顯示日期為今早（18日）約8時，一名保姆在家中以較粗暴的方式餵嬰兒飲奶，其後雙手將嬰兒擲向地下，令嬰兒不住嚎哭。期間該名保姆不時轉身望向身後的鏡頭，並以身體遮擋，未能進一步得悉她對嬰兒所作的行為。



片段中，嬰兒未有停止哭泣，該名保姆僅不斷稱「你做咩事！你嗌啦！做咩喊？」

有媽媽Whatsapp群組的成員稱，曾成功打通涉事保母電話，保母當時哭訴已被解僱，不知道僱主有否就事件報警。被問及為何會粗暴對待嬰兒，該保母稱「我都唔知點解自已會咁做」，又道歉稱「我都唔想」。