雷霆21｜逾千警力在各區拘捕多人　「二哥」蕭澤頤現身銅鑼灣督師

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-06-19 01:43

警方昨日（18日）在全港各區，展開代號 「雷霆2021（THUNDERBOLT 21）」及「犁庭掃穴」大規模行動，打擊三合會及跨境罪行，出動過千警力，在全港6個總區突擊搜查多個娛樂場所、酒吧、桑拿、麻雀館、遊戲機中心及住宅單位。 而在昨晚，警務處副處長（行動）蕭澤頤亦現身督師，聯同大批有組織及三合會罪案調查科（O記）及機動部隊人員，在銅鑼灣一帶巡查酒吧等娛樂場所。全日行動中，警方先後破獲非法賭檔、酒吧及傷人案等疑犯，拘捕多名人士，當中最細年僅13歲。

昨晚約8時，大埔警區反三合會行動組及刑事部、聯同新界北衝鋒隊、快速應變部隊以及科技罪案初步應變小組（TCIRC），在上水新豐路一單位搗破懷疑非法賭檔，檢獲3把牛肉刀、10副麻將、5張麻將枱、1張百家樂賭桌、6部電視、1部路由器、約1.5萬元賭款及面值約40萬元籌碼。

行動中，姓莫（46歲）男負責人，涉嫌「經營賭博場所」及「藏有攻擊性武器」；20男15女（13至69歲），則涉「在賭博場所內賭博」被捕，其中3名男子為內地人。所有人同涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被罰款。

而昨晚約9時半，中區警區反三合會行動組突擊搜查區內酒吧，在利源東街12至13號一單位，搗破懷疑無牌酒吧，檢獲約240支酒、30個膠桶、1部雪櫃及約400元現金。行動中，1名19歲尼泊爾裔男負責人，涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及違反第599G章「限聚令」，將被檢控。

酒吧內6男5女（35至54歲），則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，當中只有1名男子為本地人，其餘5名男子分別來自菲律賓、巴拿馬及英國；而5名女子均為菲律賓裔。他們同時涉嫌違反「限聚令」，將被罰款。

另外，昨日下午，荃灣警區反三合會行動組則聯同特別職務隊，在眾安街74至78號、及大坡坊2至24號兩個單位，搗破非法麻雀賭場，檢獲約3,200元賭款、7張電動麻雀枱及14副麻雀。1名66歲男子及1名63歲女子，涉嫌「經營非法賭博場所」被捕；8男19女（44至82歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，其中1名女子為內地人他們同涉嫌違反「限聚令」被罰款。上述所有被捕人士正被扣留調查。

至於昨晨約6時，將軍澳反三合會行動組在區內拘捕3名本地男子。其中1名姓林（28歲）男子，懷疑於今年1月，向寶琳北路一單位的鐵閘及大門，淋潑油漆及貼上收債字條，涉嫌「刑事毀壞」被捕；另外2名分別姓梁（29歲）及姓葉（31歲）男子，則懷疑於今年5月，在西貢曉波徑非法集結及襲擊他人，均涉「非法集結」及「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。

警方發言人強調，會致力打擊任何違法活動，特別是跨境及有組織性罪行，並會繼續採取嚴厲行動以打擊所有不法分子。巡查行動仍然繼續。