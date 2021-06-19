警多區反罪惡行動　拘74人發146張限聚令告票

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 陳傲淇 最後更新日期： 2021-06-19 17:25

新界南總區刑事部聯同荃灣、葵青、沙田、大嶼山警區及機動部隊，昨日（18日）及今日進行代號「雷霆2021」及「犂庭掃穴」的反罪惡行動，搜查多間娛樂場所及採取行動，共搗破5間非法賭檔及1間無牌酒吧，並發現多間娛樂場所涉嫌違規經營。行動中共拘捕74人，包括33男41女，介乎18至84歲，涉嫌非法收受賭注、經營賭博場所、在賭場所內賭博等，另外警方亦發出146張限聚令定額罰款通知書。

新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚表示，新界南總區反三合會行動組今日凌晨，破門進入荃灣二坡坊一個住宅單位，搗破一個非法賭場，檢獲多張電動麻雀枱、約18萬元現金及大量賭具，拘捕一名男負責人及13名賭客。新界南總區重案組昨日突擊搜查將軍澳一住宅單位，拘捕一名29歲男子涉嫌於網上平台非法收受賭注，檢獲9萬元波纜紀錄及5千元現金。此外，葵青反三合會行動組及雜項調查隊，今日凌晨亦於打磚坪街及青山公路兩工廈，分別搗破一間無牌酒吧及一間涉違規經營的派對房間，拘捕3名負責人及職員，另外向在場人士發出61張定額罰款通知書。

另外昨日荃灣反三合會行動組聯同特別職務隊、葵青特別職務隊聯同特遣隊，分別於荃灣眾安街、大坡坊、葵涌和宜合道及大隴街，分別搗破4個非法賭博場所，檢獲多張電動麻將枱、現金及賭具，拘捕1男3女負責人及43名賭客。警方昨日亦於沙田區巡查多間娛樂場所，發現37人涉違限聚令，於超過法定營業時間的麻將會所耍樂，警方向37人發出定額罰款通知書，及向會所負責人發傳票。

警方重申，根據《賭博條例》，經營賭博場所、非法收受賭注及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前兩者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方又呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情。警方稱在疫情期間會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。