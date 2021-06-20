傳統婚用服飾作掩飾藏毒品　警拘3尼泊爾男女　檢市值百萬大麻精

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-06-20 06:30

西九龍總區情報組及反黑組人員，昨日（19日）在油麻地展開代號「雷霆 2021」反毒品行動，成功搗破一個毒品儲存倉庫，拘捕3名尼泊爾男女。行動中，檢獲約5公斤懷疑大麻精及一個電子磅，檢獲的毒品市值約一百萬元。

昨晚8時許，警方於廣東道820號7樓一單位外埋伏，一名38歲尼泊爾藉男子離開單位，警方上前對他進行截查，並於在他身上搜出少量懷疑大麻精，相信該單位是一個毒品儲存中心，其後警方於單位內搜出5公斤大麻精、一個電子磅及毒品包裝工具，當中包括一批尼泊爾傳統婚用服飾，並於單位內拘捕兩名分別33歲及40歲尼泊爾裔女子。

警方於油麻地一劏房單位內，搜出市值超過一百萬大麻精。（陳永武攝）

警方相信毒販利用該批尼泊爾傳統服飾作掩飾，將毒品收藏於服飾內空運到港，其後收藏於單位內。警方指，該批毒品市值超過1百萬，相信供應給區內南亞裔人士，被捕男女將被通宵扣查，稍後將被控販毒罪。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第一百三十四章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。