尖沙咀諾士佛臺酒吧逾時營業15分鐘　警接報掩至拘男負責人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-20 10:19

酒吧有限度重開，可營業至凌晨2時。警方今（20日）凌晨約2時15分接獲報案，指尖沙咀諾士佛臺10號一樓上酒吧仍然營業，懷疑有人違反限聚令。警員掩至拘捕42歲男負責人，並向在場26名顧客發出定額罰款通知書。所有男女均未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警方向他們發出口頭警告。

警方表示今日（6月20日）凌晨約2時15分接獲報案，指尖沙咀諾士佛臺10號一樓上酒吧仍然營業，懷疑有人違反《預防及控制疾病規例》。

油尖警區反三合會行動組人員接報到場，發現該樓上酒吧正在營業。人員拘捕一名42歲姓劉男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。被捕男負責人現正被扣留調查。

酒吧內17名男顧客及9名女顧客亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，由於該批男女均未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警方遂向他們發出口頭警告。

在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。