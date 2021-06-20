西貢斬竹灣開「船P」　26歲男疑遇溺身亡

撰文： 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-20 19:35

西貢有男子游水疑遇溺失蹤，由蛙人救起，惜送院後不治。今（20日）午1時49分，一名26歲姓麥男子與9男6女乘遊艇出海遊船河，其間在西貢大網仔路斬竹灣對開約200米海面時，船主發現麥男不知所終，懷疑他下水游泳時遇溺失蹤，遂報警求助。水警及消防輪趕赴現場，在附近一帶海面搜索，消防蛙人亦奉召下水搜索，最終在水底發現昏迷的麥男，立即將他救起，並由政府飛行服務隊直升機將他送往東區醫院搶救，惜證實不治。 警方經初步調查，相信麥男在上址游泳期間遇溺。據了解，麥男游泳前曾飲酒，警方正調查其遇溺原因。遊艇上其餘15人被送往水警基地協助調查。

另外，涉事遊艇上除了16名乘客外，亦有一名船主及2名船員，由於人數眾多，警方正了解會否違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，不排除會向有關人士發出定額罰款通知書。

根據資料，政府於4月27日公布新一輪社交距離措施，六類處所可重開，包括屬於派對房間的出租遊艇，但要求所有員工和顧客已接種至少一劑新冠疫苗，以及所有顧客均使用「安心出行」流動應用程式紀錄到訪資料，而上述處所的顧客數目上限須為可容納人數的一半。於網上搜索，可見不少租遊艇的網站列明，客人及船員必須跟隨最新​之防疫措施登船及最多上船人數為人數上限之一半，否則需自行承擔相關之法律風險。