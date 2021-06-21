「戒毒醫生」莫偉倫被指租霸　戒毒船無交排費　疑涉虐畜1狗慘死

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-06-21 21:37

有「戒毒醫生」之稱的英籍醫生莫偉倫（Dr.WayneMoran），被指其「戒毒船」拖欠船排租金五年，今日更被揭船上有狗隻慘死，懷疑虐待動物，被帶署調查。莫偉倫在1999年買入「退役」渡輪並改裝成「戒毒船」，高峰時年接百案，但2010年起減少收症，後來安排戒毒船停泊在鴨脷洲海傍道的維修船塢內準備進行翻新。今日船塢姓鄧老闆聞到濃烈惡臭，登船揭莫偉倫養在船上的一隻狗身亡，另有一狗一貓極為虛弱，遂報警求助。鄧接受訪問時指稱莫是租霸，既沒有維修船隻，亦拖欠船排租金五年，「我都唔知點算，幾年冇做生意」。

警方及愛協人員登船調查。（王譯揚攝）

今（21日）下午4時半，警方接獲報案，指在鴨脷洲海傍道5號對開一隻船上傳出狗屍的臭味，懷疑有狗隻死亡。警方到場調查後，發現船上有一隻狗已明顯死亡，屍身已腐化，估計死去已一段時間；另有一隻狗及一隻貓身體虛弱，並通知愛護動物協會人員到場協助。愛協人員檢走狗屍及帶走一隻狗，另一隻貓則在船內到處亂竄，捕捉需時。警方聯絡船主了解，至傍晚6時50分，莫偉倫帶同一個紅色帆布袋趕至協助調查，他其後被警方押上警車帶署調查。案件初步列作殘酷對待動物，交由西區警區刑事調查隊跟進。

船塢老闆鄧先生接受訪問時指，今日回船塢工作，突然聞到濃烈惡臭，登船查看後，他離遠看見一隻狗懷疑伏屍船上，遂報警求助。他估計莫偉倫一周會回來一次餵飼動物。

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鄧與女兒又表示，多年前已認識莫偉倫，以往由他負責維修該艘渡輪，惟日漸年老，難以再負責維修工作，於是只租出船排，莫偉倫則另覓其他維修工人。由於渡輪上養有動物，鄧將船排的鑰匙交給莫偉倫，方便他上船餵飼。惟五年前起，莫偉倫一直拖欠每月數萬元的排費，只是間中交租但又不足數。他曾稱會安排維修，但遲遲無回音，去年他又曾找來維修工人格價，最終亦不了了之。本來船排有供應水電，惟因渡輪用電量太大，更導致電箱跳掣損壞，故他們停止供電。

鄧女直言﹕「我哋做唔到生意，畀佢晾住咗響度」，鄧亦無奈稱﹕「我都唔知點算」。由於無法接觸莫偉倫，平日只靠電話及短訊聯絡，追數時又不獲回覆，無可奈何下他們只能訴諸法律，現時已發律師信予莫偉倫。

莫偉倫到現場協助調查。（王譯揚攝）

翻查資料，莫偉倫現年69歲，1996年起在沙田仁安醫院和山頂明德醫院醫院掛診，專門醫治癮君子。他於2012年接受訪問時曾表示，因其26歲兒子吸食過量毒品身亡，為了替人戒毒，遂在1999年以69萬元買入全長24米的舊渡輪，並改裝成「戒毒船」。渡輪連船艙一共3層高，面積逾8,000呎，設有多個房間。病人主要為來港工作的外國人，戒毒療程約6個月，收費12萬元，高峰期每年收症140個，但後來縮減至一個月一個。他當年已表示，渡輪停泊在鴨脷洲海傍道的維修船塢內，正準備翻新，已經沒有接收病人，他同時指自己在浙江舟山開設船廠造帆船。

莫偉倫過去曾在鴨脷洲海傍道發生交通意外。事發於2013年11月，他駕駛當年全港只有10輛、價值近百萬元的紅色Tesla，為閃避一輛掉頭私家車，急忙扭軚，但高速失控，先撞向私家車後，再鏟上行人路及撞斷咪錶，復返回路中心，然後撞向一輛停泊路邊的貨Van。Tesla車頭揳入貨Van的車底，將其「炒起」及推前。事件中僅莫一人手部擦傷送院。