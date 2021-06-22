警大埔上水搗2無牌按摩院　拘3女包括一內地無證骨女

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-22 23:35

大埔警區、大埔分區及上水分區雜項調查隊根據線報及經深入調查後，今（22日）採取聯合行動，突擊搜查分別位於上水和隆街及大埔同茂坊兩個單位，搗破2個無牌按摩院場所，並拘捕2名本地女子及一名懷疑非法入境的內地女子，年齡介乎39至48歲，涉嫌「管理無牌按摩院」、「協助管理無牌按摩院」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「非法入境者接受僱傭工作」或「僱用不可合法受僱的人」。所有被捕女子現正被扣留調查。

人員在行動中檢獲按摩床、按摩油、記帳簿及宣傳品等。

根據《按摩院條例》第266章第13(1)條，任何人於任何時候不按照牌照的條件而經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身分協助經營任何領有根據該條例發出經營牌照的按摩院，即屬犯罪。一經定罪，最高刑罰可被判罰款5萬元，及監禁6個月。

此外，灣仔警區特別職務隊聯同特遣隊及入境事務處人員，根據線報及經深入調查後，今（22日）上午約7時進行代號「冠軍」（CHAMPION）的反黑工行動，於灣仔區拘捕2名本地女子及一名非華裔女子，年齡介乎26至46歲，涉嫌逾期逗留、非法入境者接受僱傭工作、協助及教唆非法入境者接受僱傭工作。

所有被捕人現正被扣留調查，部分稍後將交由入境事務處跟進。