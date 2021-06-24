荃灣路奪命車禍　喪命25歲運魚車司機遺一家老幼　遺孀徬徨

撰文： 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-24 17:13

「老公返嚟啦，老公返嚟啦。」一場橫禍奪去25歲年輕爸爸陳超能的生命，遺孀陳太與親友今日(24日)下午在家門燒衣，陰霾籠罩一家人。陳超能離世頓失家庭支柱，陳太表示丈夫十分顧家，工作勤勞，運魚日薪約800元，一個月只放一兩日假，每月2萬多元工資全部上繳，以照顧2歲兒子及年邁母親。

一場橫禍奪去25歲年輕爸爸陳超能的生命，遺孀陳太與親友在家門燒衣，陰霾籠罩一家人。（蔡正邦攝）

運魚車司機陳超能25歲，今日凌晨3時許沿荃灣路往九龍方向行駛，途至近柴灣角熟食中心對開時，突然遇到前方運雞車切線。運魚車收掣不及，撼向運雞車，車頭嚴重損毀。陳昏迷被困車內，須由消防用工具將車頭剪開救出，再經救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，惟至清晨5時11分被證實死亡。

《香港01》記者接觸到死者遺孀，陳太表示丈夫入職任運魚車司機數年，工作勤勞「好少放假」，日薪約800元，一個月只放一兩日假，每月2萬多元工資全部上繳，以照顧2歲兒子及年邁母親。陳家一家六口，包括陳超能夫婦及兒子、其母及兩名兄長，同住於沙田一公屋單位。記者來到家門口，恰巧一家人在燒衣拜祭，陳太呼喚「老公返嚟啦，老公返嚟啦。」陳老太則抱住孫兒，場面令人不勝唏噓。

陳太指丈夫公司老闆有第一時間趕赴車禍現場及醫院打點，又安慰他們一家，但始終丈夫離世頓失家庭支柱，仍感徬徨。

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25歲死者遺一家老幼

警方表示60歲姓陳運雞車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

事發於凌晨3時44分，一名38歲姓馮男子駕駛的士沿荃灣路1線往九龍方向行駛，期間的士失控撞向石壆橫亙路中，尾隨60歲姓陳男子駕駛運送鷄隻輕型貨車駛至，立即抽出鄰線閃避，惟與2線駛至的運鮮魚車相撞，運魚車司機陳超能不幸離世，的士司機、運鷄車一名31歲女乘客及一名60歲運鮮魚姓甘男乘客受傷，清醒被送往仁濟醫院治理。

警方呼籲任何人如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，請致電3661 1346或3661 1300與調查人員聯絡。