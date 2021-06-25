沙頭角村屋獲救21隻貓狗仍待觀察　警循繁殖場方向調查

撰文： 陳傲淇 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-25 19:50

警方昨天早上接報在沙頭角公路一間村屋救出21隻貓狗，並拘捕一名涉嫌殘酷對待動物的38歲男子，警方表示，獲救貓狗仍待觀察，並會循是否有人經營繁殖場的方向調查。該名姓吳被捕男子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。案件由大埔警區動物罪案警察專隊接手調查，並呼籲市民提供資料。

大埔警區刑事調查隊動物罪案警察專隊偵緝督察包亦煒 （余睿菁攝)

昨日早上10時許，警方接獲報案指，沙頭角公路馬尾下段獅頭嶺一間村屋，屋內有強烈臭味，並且傳出動物叫聲。警方到場入屋後，發現上址地下為一個300尺的單位，飼養了2隻狗及19隻貓，當中8隻為幼貓，動物年齡由2.5個月至4歲不等，單位衛生環境惡劣。

大埔警區動物罪案警察專隊偵緝督察包亦煒表示，涉事單位環境衛生差劣，佈滿傢俬雜物，而排泄物亦分佈於地上，寵物籠內，甚至糧食碗上。除了8隻細貓被困在籠內，屋內其他動物自由游走。漁農署和愛協派員到場協助，檢取該批動物，以供獸醫推斷牠們健康情況。

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警方拘捕一名38歲姓吳男子涉嫌殘酷對待動物，相信為上址租客和該批寵物的主人，並由去年中開始租住該單位，該批動物由飼主從少飼養，大多為名種貓，例如為布偶貓及英國短毛貓等，相信用作出售用途，並將會循是否經營繁殖場的方向調查。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

警方重申，根據第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷對待動物，或使動物受不必要傷害，即屬違法，最多可判監3年，罰款20萬 。亦呼籲，市民如遇到同一類型罪案，要挺身而出，如就著這宗案件，有資料提供予警方，可聯絡大埔警區動物罪案專隊，致電36613592。