香港仔南避風塘遊艇連環起火　消防升為三級火　異味傳至跑馬地

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-06-27 06:35

香港仔南避風塘發生遊艇連環起火事件，14艘船冒煙起火，水警及滅火輪正在現場撲救。今（27日）凌晨2時許，警方及消防接獲多個報告，指香港仔南避風塘對開200米有遊艇起火，火勢猛烈，濃煙席捲半空，其間多次傳出爆炸聲。香港仔水警基地警員及水警輪協助灌救，消防輪其後到場，出動5條喉、3座滅火輪水炮及6隊煙帽隊進行灌救，火警仍未被救熄。至清晨約4時44分，消防將火升為三級，一名十多歲男童吸入濃煙現場最少疏散17男11女。

香港仔南避風塘遊艇連環起火，傳出多下爆炸聲，多艘遊艇被波及。（陳永武攝）

香港仔南避風塘遊艇連環起火，傳出多下爆炸聲，多艘遊艇被波及。（陳永武攝）

香港仔南避風塘遊艇連環起火，傳出多下爆炸聲，多艘遊艇被波及。（陳永武攝）

一名男童吸入濃煙不適，由家人陪同送往律敦治醫院治理。（陳永武攝）

現場消息指，事發時有兩艘停泊於香港仔南避風塘內，離岸約200米的兩艘遊艇首先起火，火勢迅速漫延，波及附近12艘船，數艘船相繼連環起火，火勢相當猛烈，濃煙飄至香港仔及黃竹坑一帶，有附近居民聞到強烈氣味。另外，警方接獲兩宗報案，指於跑馬地區發現異味，經初步調查，相信與香港仔南避風塘火警有關。

香港仔南避風塘遊艇連環起火，傳出多下爆炸聲，多艘遊艇被波及。（網上圖片）

香港仔南避風塘遊艇連環起火，傳出多下爆炸聲，多艘遊艇被波及。（陳永武攝）

警方呼籲船主盡快移走船隻，免被火警波及。消防處表示，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。

有數名船主到場了解，他們表示有遊艇停泊在避風塘內，曾向附近船家求助，惟消防阻止他們接近，最後只能無奈離去。

香港仔南避風塘遊艇連環起火，傳出多下爆炸聲，多艘遊艇被波及。（陳永武攝）

香港仔南避風塘遊艇連環起火，傳出多下爆炸聲，多艘遊艇被波及。（陳永武攝）

香港仔南避風塘遊艇連環起火，傳出多下爆炸聲，多艘遊艇被波及。（陳永武攝）