香港仔南避風塘火｜大致被救熄　至少16艘船焚毀　一男童不適送院

撰文： 蔡正邦 鄧詠中 陳永武 最後更新日期： 2021-06-27 09:32

香港仔南避風塘火燒連環船，至少16艘遊艇冒煙起火，今（27日）凌晨4時44分升為三級。消防派出11座滅火輪水炮，經過5小時灌救，火勢於上午7時32分受到包圍。火警中1名12歲男童吸入濃煙不適，送律敦治醫院治理；另外22男13女需要疏散。 港島巴士路線48、72A及75須改道行駛。環保署提醒港島區，特別是港島南區的市民可能會受到隨風飄散的煙霧和異味影響，市民可關閉門窗及保持鎮定。

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消防處上午8時55分宣布火勢於上午7時32分受到包圍，上午8時08分受到控制，並於上午8時40分大致被救熄。

消防處上午7時42分宣布，香港仔南避風塘海面今日（6月27日）凌晨2時34分發生火警，16艘船冒煙起火，並於4時44分升為三級。消防人員正動用11座滅火輪水炮、8條喉及4隊煙帽隊灌救。火警中一人不適，送律敦治醫院治理。

不適送院的是一名12歲男童，據知他在附近未被火警波及的船上吸入濃煙不適。環境保護署上午7時22分發出特別通告，指火警現場濃煙猛烈，雖然港島南區空氣監測站的數據暫時未見異常，但港島區、特別是港島南區的市民仍可能會受到隨風飄散的煙霧和異味影響，市民可關閉門窗及保持鎮定。

現場所見，濃煙一直飄向深灣道一帶住宅，包括雅濤閣等。警方凌晨接獲兩宗報案，指於跑馬地區發現異味，經初步調查，相信與香港仔南避風塘火警有關。

運輸署宣布因火警，深灣道來回方向近南朗山道的全線仍然封閉。港島巴士路線48、72A及75須改道行駛。