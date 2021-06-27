警多區搗破違例酒吧派對房間　拘3負責人票控94人　包括98歲顧客

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-06-27 11:10

昨日（26日）晚上8時許，觀塘警區反三合會行動組、特別職務隊聯同東九龍機動部隊展開代號「雷霆2021」及「勇爵」行動，突擊搜查鯉魚門道2號及偉業街170號兩個單位，搗破2間違規經營的派對房間。一名23歲姓何女負責人涉嫌違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」，她現正被扣留調查。 另外，2個單位內26名女子及23名男子，年齡介乎20至98歲，則涉嫌違反「《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）」，人員遂向他們發出定額罰款通知書。同一時間，觀塘警區特遣隊、軍裝巡邏小隊及區交通隊亦於區內進行反罪惡巡邏及設路障進行交通執法行動，截查可疑車輛。

登打士街一間酒吧，47歲女酒吧負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕。

同日晚上，旺角警區反三合會行動組巡查區內酒吧及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。期間發現一間位於登打士街的酒吧內有6男2女顧客，年齡介乎33至63歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定的人數上限，而當中3名顧客亦被發現未有接種第一劑新冠疫苗，人員遂向違反規例的顧客發出定額罰款通知書。一名47歲女酒吧負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

至今（27日）凌晨，東九龍總區反三合會行動組、將軍澳警區特別職務隊聯同東九龍總區機動部隊人員亦展開「勇爵」及「雷霆21」的反罪惡行動。人員根據線報及經深入調查後，突擊搜查牛頭角勵業街5號一個工業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。



27歲酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。該單位內共27男10女，年齡介乎18至30歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

另外，人員於單位內搜出約97克懷疑大麻花，一個電子磅及一批包裝袋，該名男負責人同時涉嫌販運危險藥物被捕。行動中檢獲的毒品約值21,000元；人員亦檢獲約75罐啤酒及11瓶烈酒，總值約4600元。

警方表示，將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。警方又指，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元，呼籲市民切勿以身試法。