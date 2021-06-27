香港仔南避風塘火｜艇家爆八成船有人住　警方追查起火原因

撰文： 蔡正邦 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-27 12:29

香港仔南避風塘三級火，牽涉30多艘船隻，至少16艘遊艇冒煙起火。凌晨時分35人疏散，1名12歲男童吸入濃煙不適送院。被問到火警是否涉及爐頭煮食、是否有人居於船上或開派對，水警表示仍在調查。消防稱「睇到唔太多人住喺船上面」，但據現場艇家所講香港仔南避風塘八成船及艇有人居住，當中多為外籍人士。 《香港01》正就遊艇作賓館用途個案數字、火警造成的飄浮物及油污，以及避風塘防火措施等問題向海事處查詢。

香港仔南避風塘海面今日（6月27日）凌晨2時34分發生火警，經過5小時灌救，火勢於上午7時32分受到包圍，並於上午8時40分大致被救熄。凌晨時分35人疏散，1名12歲男童吸入濃煙不適送院。消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽指起火原因仍調查中，據現場消息「睇到唔太多人住喺船上面」。不過有附近艇家向《香港01》透露，香港仔南避風塘一帶泊過百隻船及艇，當中八成船及艇有人居住，多為外籍人士。

《香港01》正就遊艇作賓館用途個案數字、火警造成的飄浮物及油污，以及避風塘防火措施等問題向海事處查詢。

小艇清理火警造成的海上垃圾

水警南分區助理指揮官（行動）總督察余嘉倫表示火警中派出4艘水警輪、6艘警察小艇協助消防拯救。水警輪助消防船滅火及封鎖現場，小艇則協助搜索及疏散35人，包括22男13女到水警南分區基地。他提醒船家受火警影響，附近一帶水域有船隻沉波及有飄浮物，可能影響航道，航行時要小心謹慎。

于指現場起初2艘遊艇起火，海面水道狹窄增加救火難度，加上風勢令火勢蔓延至鄰近船隻，而且起火船隻斷纜飄向其他遊艇，事件最少涉及30多艘船隻，實際數目有待消防處潛水員落水搜索及點算才可確認。消防在火警中動用7艘消防船、41輛消防及救護車、11座水炮、8條喉及4隊煙帽隊，共派出215名消防及救護人員協助救援。

香港仔南避風塘火燒連環船，至少16艘遊艇冒煙起火。事發於今（27日）凌晨2時34分，警方及消防接獲多個報告，指香港仔南避風塘對開200米兩艘船起火，其後波及旁邊至少30艘船隻。經初步調查，事件列作船隻起火，起火原因仍在調查中。