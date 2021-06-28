車CAM直擊｜疑爭路釀意外　粉嶺三車串燒兩翻側司機女乘客被困

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-28 19:12

粉嶺發生3車相撞意外，有兩車翻側。今（28日）中午12時58分，粉嶺新運路73號對開、往上水方向，有3輛私家車連環相撞，其中一輛私家車四輛朝天，車尾晾在路邊鐵欄上，另外有一輛私家車則剷上馬路中間花槽翻側，車頭晾在壆位上，意外中有司機及乘容被困車內，要由消防救出。三名司機均清醒，有一名司機及2車上各一名女乘客受傷送院。現場有燈柱及攔杆被撞毀，警方正調查意外原因。

警方稱，肇事3部私家車，俱分別沿新運路左一和左二線向上水方向行駛，駛至上述地點時，其中由24歲姓黃男子駕駛、行駛左二線的私家車據報失控撞向行駛左一線的私家車，導致被撞私家車撞向燈柱及欄杆後翻側，駕車48歲姓黃男子及43歲姓黃女乘客受傷，而失控撞車的私家車亦告撞向燈柱及鐵欄後，再撞行駛左二線另一私家車後翻側，車上24歲姓黃司機及車上55歲姓李女乘客被困車內，需消防員到場救出。

至於被撞第二輛私家車53歲姓鄭司機未有受傷，現場有一支15米高燈柱及一道1.5米高乘5米長鐵欄受損毀。車禍中，48歲姓黃司機及兩車的兩名女乘客同送往北區醫院治理。

▼▼車CAM直擊粉嶺3車相撞▼▼

運輸署宣布，因交通意外，新運路(往上水方向)近粉嶺遊泳池的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

網上流傳事發片段，黑色七人車從左線切向右線，超前於銀色七人車。經過一個彎位時，銀色七人車切向左線，然後疑打算在巴士站避車處「攝位」回右線時，與同時間切向左線的黑色七人車相撞。原本一直在右線行駛的黑色私家車受波及，被兩架七人車的衝力推上石壆。銀色七人車亦登時翻轉四輪朝天。