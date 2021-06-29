海關天水圍截貨櫃車檢1100萬枝私煙　市值3千萬　拘司機及跟車

撰文： 陳傲淇 王譯揚 最後更新日期： 2021-06-29 18:45

海關昨（28日)於元朗及天水圍一帶進行反私煙行動，截查一輛貨櫃車，搜獲1100萬枝私煙，市值3千萬港元，應課稅值約2100 萬，拘捕兩名男子。海關表示，今年至今緝獲的私煙數字已遠超去年整年的搜獲數量。

海關稅收及罪案調查科高級調查主任葉立文表示，海關昨日於元朗及天水圍一帶進行反私煙行動，於朗天路截查一輛貨櫃車，當中搜獲1100萬枝私煙，市值３千萬港元，應課稅值約2100萬。行動中，海關扣查一輛懷疑涉案的貨櫃車，並拘捕兩名分別年齡44歲及52歲的男子，他們分別為司機和跟車工人。

葉立文說，涉案走私集團，海關已監視了一個月，初步調查顯示，集團利用漆黑環境，將私煙運到偏僻地方，再用迂迴路線分拆銷售私煙，試圖增加海關執法和追查難度。海關會進一步調查私煙的來源和去向。

海關表示今年至今 ，海關已緝獲2億1400萬枝懷疑私煙，數字已超越去年全年的私煙檢獲量。海關會循不同層面打擊私煙活動，包括留意邊境進出口、市內貯存分銷、販賣情況。案件仍在調查中，稍後不排除拘捕更多人。

葉立文重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可判罰款200萬港元及監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人管有處理賣私煙，最高可罰100萬及2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。