蘋果停刊｜前主筆「盧峯」扣留兩日　今日獲准保釋

《蘋果日報》前主筆、英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯）前晚（27日）於機場準備離港往英國時，被警方以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，是本月內國安處就壹傳媒及《蘋果日報》的拘捕行動中的第七名被捕人士。

馮偉光當晚於押解至機場警署，翌日凌晨被帶至沙田住所搜屋，之後被轉送至灣仔警察總部繼續扣留。至今日（29日）傍晚6時許，據悉他獲准以20萬元保釋，交出旅遊證件，須於7月26日到灣仔警署報到。他離開警總時多次雙手合十，向在場傳媒稱﹕「多謝大家關心，辛苦晒」，但未有回應傳媒提問，並登上私家車離開。