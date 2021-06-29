蘋果停刊｜前主筆「盧峯」扣留兩日　今日獲准保釋

撰文：楊婉婷魯嘉裕
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《蘋果日報》前主筆、英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯）前晚（27日）於機場準備離港往英國時，被警方以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，是本月內國安處就壹傳媒及《蘋果日報》的拘捕行動中的第七名被捕人士。
馮偉光當晚於押解至機場警署，翌日凌晨被帶至沙田住所搜屋，之後被轉送至灣仔警察總部繼續扣留。至今日（29日）傍晚6時許，據悉他獲准以20萬元保釋，交出旅遊證件，須於7月26日到灣仔警署報到。他離開警總時多次雙手合十，向在場傳媒稱﹕「多謝大家關心，辛苦晒」，但未有回應傳媒提問，並登上私家車離開。
警方早前指，國安處繼6月17日及23日的拘捕行動，再於6月27日晚上在香港國際機場，以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕一名57歲本地男子。
本月17日，壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉，均涉「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被警方國安處拘捕，並凍結集團三間公司約1800萬元資產。其中張劍虹、羅偉光，翌日被落案檢控；另外3人則獲准保釋。其後於6月23日，筆名「李平」的主筆楊清奇，同樣被捕。而創刊26年的《蘋果日報》，則於6月24日起正式停運。
筆名「盧峯」的馮偉光，1985年取得香港中文大學新亞書院社會科學學士；1988年取得香港中文大學哲學碩士。1997年起，他為《蘋果日報》撰寫社論，離職前亦任《蘋果日報》英文版執行總編輯。此外，馮偉光亦是《眾新聞》專欄作家。