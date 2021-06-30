海關機場檢巴西運港油壓機　揭藏1.3億元可卡因　20年來最大宗

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-06-30 13:07

​有毒販將逾百公斤的可卡因，精心收藏在兩個共重3噸的重型油壓機的軸心內，再封上鉛塊作掩飾，更花費6至8萬元運費由巴西空運來港。然而香港海關於6月22日在香港國際機場經風險評估，揀選該批重型油壓機作檢驗，在高穿透性X光機檢查下發現影像不尋常，懷疑內藏毒品。其後在消防協助下，耗時4至5小時鋸開油壓裝置，終揭發內藏110公斤可卡因，市值高達1.3億港元。今次是海關20年來破獲最大宗的空運可卡因案，亦是海關首次發現毒販以重型油壓裝置運毒，海關其後於6月26日在東涌拘捕了兩名涉案人士。

機場科空運貨物第二組指揮官張天豪（左）、海關毒品調查科高級監督李錦榮（中）及海關毒品調查科機場調查課指揮官劉良智（右）交代案情。（黃偉民攝）

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機場科空運貨物第二組指揮官張天豪指，海關人員進行空運貨物揀選過程時，利用空運貨物清關系統，揀選一票由巴西寄出、共重3噸的重型油壓機。由於巴西等南美國家是毒品輸出的高風險地方，而收件公司的申報地址並不完整。經進一步核實發現該公司是上年年尾才成立的工程公司。機場科空運貨物組基於以上各項風險指標，遂揀選該批貨物來檢驗。

人員於6月22日揀選該批貨物來檢驗時，發現貨物是長約2.7米，闊50厘米的重型油壓裝置。由於油壓裝置並非高端科技的產品，而運用空運運輸的成本較高，約6至8萬元運費，而南美亦非大型工程機械的產地，故引起關員懷疑。關員於是用高穿透性X光機檢查，油壓裝置的軸心理應為高密度的金屬配件，穿透性應該較低，但關員發現兩個油壓裝置有不尋常影像，雖然表面找不到破綻，但仍有合理理由懷疑內有毒品，於是將這批貨物交由機場調查課跟進。

海關毒品調查科機場調查課指揮官劉良智指，6月23日機場調查科人員接手調查。根據空運提單上的資料調查，發現收件的工程公司成立僅8個月，註冊地址與提單上的收貨地址並不吻合，而且收貨地址並不存在。海關與海外執法機關作情報交流，得知巴西的出口商成立不足一年，規模相當細，只有幾次出口貨物的紀錄。綜合多項調查結果，海關鎖定本地工程公司兩名涉案人士，並於6月26日在東涌先後拘捕50歲工程公司秘書及51歲工程公司董事，二人現時已獲准保釋候查。

劉良智續指，由於海關人員無法打開重型油壓機，6月27日消防處人員帶備重型爆破工具到場，耗時4至5小時用電鋸將重型油壓機的軸心兩端切開，終發現軸心內有1.5吋至2吋厚的鉛塊，估計是毒販想增加海關人員的檢查難度。而鉛塊後再有圓狀的可卡因毒品，由於毒販用了模具將毒品壓成一塊塊再塞入軸心，海關人員無法用人手將毒品拉出來，最終由消防人員用千斤頂將毒品從軸心推出來，每枝重型油壓機的軸心藏有55公斤可卡因，兩枝合共110公斤，市值高達1.3億港元。。

海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，今次是海關本年度第三次在源頭堵截大批可卡因毒品。而今年首6個月海關總共檢獲1噸毒品，與去年同期相若，檢獲最多的是可卡因，共363公斤，其次為大麻、氯胺酮、冰毒、海洛英。

由於疫情關係，毒販販毒渠道由航空旅客轉為速遞及郵包，其後轉到海路，再轉為使用重型空運貨物運毒，手法層出不窮。李錦榮指，海關亦會適時調整執法策略及調配資源加強執法行動，從源頭打擊跨境販毒活動。