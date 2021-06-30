入境處打擊非法勞工　拘捕9黑工及4僱主

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-06-30 17:00

入境處一連兩日（28及29日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕9名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。行動中入境處特遣隊人員搜查了24個目標地點，包括停車場、護老院、工場、生果檔、車房、垃圾站、按摩店、住宅大廈及餐廳。 被捕的6男3女懷疑非法勞工，年齡介乎33至63歲。當中兩男兩女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1男3女，年齡介乎34至67歲。

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。發言人又警告據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁15個月作基準。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁3年及罰款35萬元。入境處指會根據現行機制的標準程序以審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士包括非法勞工、非法入境者等進行初步審核。如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，處方會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質，並向受害人提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。