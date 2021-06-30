1個月潛4店掠20萬元財物　非華裔爆竊集團5人落網　包括2英籍男

撰文： 朱雅霜 陳傲淇 最後更新日期： 2021-06-30 17:18

警方搗破一個非華裔店舖爆竊集團，拘捕5人。警方上月接獲4宗發生於九龍及港島的低設防店舖爆竊案，為。警方鎖定一個銅鑼灣住宅單位，合共損失20萬元財物，由於犯案手法一致，警方經調查後，相信為一個非華裔集團所為，昨日（29日）採取埋伏行動，拘捕三名男子，其後分別於北角及跑馬地再拘捕另外一男一女。被捕人士分別為三名菲律賓裔男女及兩名英國籍男子，均持本港身份證，逗留5至10年以上。

警方搗破一個非華裔爆竊集團，拘捕5人，並檢獲一批爆竊工具。（陳傲淇攝）

警方本月接獲４宗發生於油麻地、尖沙咀、西營盤及跑馬地的店舖爆竊案，贓物包括約11萬元現金、1個夾萬、7部智能電話、2部手提電腦及約27枝名酒等，總值約20萬元。警方發現其犯案手法一致，均發生於凌晨時分，針對保安程度較低的地鋪。據悉，受害店舖包括酒吧、找換店、日本餐廳及雜貨店，主要為地舖，通常僅以一個鎖頭鎖玻璃門。警方經深入調查，屬同一爆竊集團所為。

灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊督察表示，該爆竊集團分工非常精細，兩名男子負責爆破及搜掠，他們利用工具去打破店舖玻璃門或撬毀門口鎖頭，並會以「的士轉的士」逃避警方追查； 其餘三人則負責「睇水」及接贓。

經灣仔區情報組深入調查及閉路電視分析，警方鎖定銅鑼灣利園山道一個住宅單位，進行埋伏及拘捕行動。昨日凌晨1時至2時，警方以入屋犯法罪，拘捕兩名分別37歲及36歲菲律賓裔男子，相信他們為主腦及骨幹成員，在其身上搜出1.2萬元現金及一部手提電話，相信為失物。警方同時以處理贓物罪，拘捕一名36歲英國籍男子，相信他協助處理及匿藏贓物。

同日早上，警方搜查被捕主腦於北角租住的酒店單位，並以入屋犯法罪拘捕一名43歲菲律賓裔女子，相信她為另一骨幹成員，並搜出該團伙犯案時衣著、鐵筆及電鑽等爆竊工具。警方 晚上又於跑馬地一條行人隧道，以「處理贓物罪」拘捕一名57歲英國籍男子，涉嫌於案發後以電鑽等硬物撬開被盜夾萬。

被捕四男一女全部持有本港身份證，逗留本港5至10年以上，分別報稱任職送貨員、建築工人或無業，他們透過朋友介紹，認識一段時間。警方相信已經瓦解一個近期活躍的非華裔跨區爆竊團伙。