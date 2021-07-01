七一│職工盟旺角街站被警方圍封提早結束　幹事：荒謬及悲哀

撰文： 陳浩然 黃偉民 陳浠文 最後更新日期： 2021-07-01 16:38

今日是香港回歸24年，有團體於旺角擺街站被警方圍封。今日下午3時許，職工盟於旺角東天橋、花園街街市對開擺街站，義工在場掛起橫額及提供布條供市民寫下心聲，但街站剛開始不夠半小時，便有警員到場拉起橙帶，對街站義工進行調查，至約4時許，職工盟兩個街站提早完結，義工收起物資離開。

+ 3 + 3 + 3

職工盟組織幹事吳冠君稱，今日街站名稱為「給仍然堅持的人」，希望市民可以到街站的布條寫下心聲，「因為喺白色恐怖之下，市民係好需要互相支持、互相聲援。」被問及職工盟為何堅持擺街站，吳冠君指，過去那麼多年，每年7.1都有很多不同政見的人上街發表不同意見，「呢樣嘢係非常之平常，而市民亦都接受，亦都反映香港係一國兩制之下有自由、有空間去表達」。

惟至約3時半有警員到場圍封，吳冠君指，警員警告指街站有機會違限聚令、引起混亂及煽動等，因此原定至5點的街站將會提早於4時結束。吳冠君表示時間已比想像中遲，「本身以為檔口都未必開到」，又感謝有市民前來為他們打氣。吳又重申市民享有表達權利，惟認為現時政府不容許市民表達不同政見及意見，對此感到荒謬及悲哀。被問到會否擔心自己如鄒幸彤被捕，吳冠君稱相比鄒幸彤及因初選入獄47人的付出，「宜家唔算係乜」。吳認為無法太擔心，因工會做的事不是傷天害理，只是一個供市民表達政見的街站，「如果佢要清場我哋係無辦法，只會覺得好悲哀，如果咁樣都去清場，我哋認為呢個係暴政。」

圍封期間，職工盟組織幹事杜振豪被大批警員包圍，警告他們可能觸犯限聚令、公安條例，又提醒他們的宣傳品或口號不可煽動他人。杜振豪表示難以理解「煽動」標準，「我哋只能夠做返自己要做嘅嘢，講返我哋要講嘅嘢。」強調只能「見步行步，盡做。」他認為民主派團體街站被警方針對，質疑香港是否仍有言論自由、集會自由和結社自由。

杜振豪以揚聲器表示，警員向他表示街站旗幟有可能煽動市民仇恨政府，要求他將旗幟拆走，又指他沒有就街站及展示旗幟申請，杜振豪質疑今日街上不少五星旗及國旗均未有申請，稱警方處理手法先後快慢有別，又指不明白「民生即政治，基層要公義」口號如何觸犯法例。警方其後再次拉起橙帶上前警告，數分鐘後再度解封。杜接受傳媒訪問期間，被警員用大聲公打斷，指他阻礙旺角東天橋中間位置，「阻住其他人使用。」