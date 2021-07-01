七一│警旺角拘11男女涉分發煽動刊物　包括賢學思政3成員

撰文： 陳浩然 黃偉民 陳浠文 余睿菁 最後更新日期： 2021-07-01 19:58

今日是香港回歸24年，有團體於旺角擺街站被警方圍封，其中組織「賢學思政」的七一街站原計劃由銅鑼灣改至旺角舉行，惟包括召集人王逸戰等3人甫到場未有設置，隨即被警員截查，其後帶上警車帶走。另外學聯街站4名成員亦於截查後被警方帶走。 警方指下午5時至6時許，警方在旺角一帶巡邏期間，發現有人正在分發宣傳單張，內容懷疑有煽動性成份。警方分別在鼓油街、朗豪坊外及旺角一條行人天橋上，先後以涉嫌分發煽動刊物罪拘捕5男6女。

「賢學思政」3名成員包括召集人王逸戰，被警截查後帶走。（余睿菁攝）

組織「賢學思政」召集人王逸戰等3人於下午約5時到達豉油街近西洋菜南街，3人未有設置街站及手持單張，警員隨即上前截查並拉起橙帶。警方又開咪警告在場人士切勿聚集，否則有機會違反限聚令。至5時許3人被警員帶上警車帶走，暫未清楚原因。有在場人士高叫「撐住」。「賢學思政」表示，被捕人士包括王逸戰、陳枳森及一名義工。

警方：11男女涉嫌分發煽動刊物罪被捕

警方指下午5時至6時許，警方在旺角一帶巡邏期間，發現有人正在分發宣傳單張，內容懷疑有煽動性成份。警方分別在鼓油街、朗豪坊外及旺角一條行人天橋上，先後以涉嫌分發煽動刊物罪拘捕5男6女。「賢學思政」今早較早前於Facebook專頁表示，原定下午5時於銅鑼灣東角道舉行的七一街站，將會改至旺角舉行。多名機動部隊警員於下午4時許在豉油街近西洋菜南街戒備，亦截查現場人士。

另外下午近6時，學聯及嶺南大學學生會成員於旺角天橋擺設的街站，被多名警員截查，其間警員收走街站包括摺檯及旗幟等物品，並將4名街站成員帶上警車帶走。

學聯街站4名成員被多名警員帶上警車帶走。（余睿菁攝）

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另外職工盟下午亦於旺角天橋擺設街站，組織幹事吳冠君稱，今日街站名稱為「給仍然堅持的人」，希望市民可以到街站的布條寫下心聲，「因為喺白色恐怖之下，市民係好需要互相支持、互相聲援。」被問及職工盟為何堅持擺街站，吳冠君指，過去那麼多年，每年7.1都有很多不同政見的人上街發表不同意見，「呢樣嘢係非常之平常，而市民亦都接受，亦都反映香港係一國兩制之下有自由、有空間去表達」。

惟至約3時半有警員到場圍封，吳冠君指，警員警告指街站有機會違限聚令、引起混亂及煽動等，因此原定至5點的街站將會提早於4時結束。吳冠君表示時間已比想像中遲，「本身以為檔口都未必開到」，又感謝有市民前來為他們打氣。吳又重申市民享有表達權利，惟認為現時政府不容許市民表達不同政見及意見，對此感到荒謬及悲哀。被問到會否擔心自己如鄒幸彤被捕，吳冠君稱相比鄒幸彤及因初選入獄47人的付出，「宜家唔算係乜」。吳認為無法太擔心，因工會做的事不是傷天害理，只是一個供市民表達政見的街站，「如果佢要清場我哋係無辦法，只會覺得好悲哀，如果咁樣都去清場，我哋認為呢個係暴政。」

圍封期間，職工盟組織幹事杜振豪被大批警員包圍，警告他們可能觸犯限聚令、公安條例，又提醒他們的宣傳品或口號不可煽動他人。杜振豪表示難以理解「煽動」標準，「我哋只能夠做返自己要做嘅嘢，講返我哋要講嘅嘢。」強調只能「見步行步，盡做。」他認為民主派團體街站被警方針對，質疑香港是否仍有言論自由、集會自由和結社自由。

杜振豪以揚聲器表示，警員向他表示街站旗幟有可能煽動市民仇恨政府，要求他將旗幟拆走，又指他沒有就街站及展示旗幟申請，杜振豪質疑今日街上不少五星旗及國旗均未有申請，稱警方處理手法先後快慢有別，又指不明白「民生即政治，基層要公義」口號如何觸犯法例。警方其後再次拉起橙帶上前警告，數分鐘後再度解封。杜接受傳媒訪問期間，被警員用大聲公打斷，指他阻礙旺角東天橋中間位置，「阻住其他人使用。」