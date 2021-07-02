七一｜警員遇襲　保安局局長鄧炳強：屬孤狼式本土恐怖襲擊

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 02:39

7月1日香港回歸24周年，亦是香港警務處處長「新一哥」蕭澤頤上任剛剛一星期，晚上銅鑼灣卻發生警員遇襲中刀案；疑犯則當場自捅胸口，送院搶救後不治。蕭澤頤事後趕抵現場及醫院了解。及至今日（7月2日）凌晨1時許，前警務處處長、現任保安局局長鄧炳強，亦趕抵瑪麗醫院探望遇襲受傷的警員，兩位新舊「一哥」一同會見傳媒。 鄧炳強對事件予以強烈譴責，他語帶激動表示，受傷警員28歲，加入警隊約8年，現為機動部隊警員，其傷口深達10厘米，傷及肺部，現正在做手術搶救。他指，經搜獲的證據顯示，相信事件屬於孤狼式本土恐怖襲擊，初步疑犯沒有同謀，但仍追查其背景。

今日凌晨近2時，鄧炳強聯同蕭澤頤一同會見傳媒，但蕭澤頤未有就事件發言。鄧炳強語帶激動表示，受傷警員為28歲，加入警隊約8年，為機動部隊「藍帽子」警員，他左背受傷，其傷口深達10厘米，傷及肺部，正在做手術搶救；涉案50歲疑犯，則用行刺的同一把刀自插左胸，送院搶救後不治。他對受傷警員家人致以深切慰問，保安局及警隊將會向家人提供協助。

鄧指，案件介定為「意圖謀殺」。經初步調查顯示，相信事件為孤狼式本土恐怖襲擊事件，從疑犯家中搜獲的電腦及文件等，暫無證據顯示有同謀，但相信他受激化而變成孤狼，目前仍在追查其背景。此外，警方昨日亦拘捕了3名涉嫌藏有攻擊性武器。

無論他、警務處處長及政務司司長，均提及過慎防本土恐怖主義襲擊，今次不幸地發生，除兇徒要負責外，亦有其他人不停鼓吹暴力、煽動仇恨、煽動憎恨社會、煽動憎恨國家，並且美化相關行為，正是導致今次事件的主因，背後推手同樣滿手鮮血，對相關人士同樣予以譴責，政府各部門會盡全力應對本土恐怖主義活動。

鄧指自從兩年前黑暴開始，經外部勢力經香港化理人挑撥仇恨、挑撥暴力事件、挑撥反政府、挑撥反中央，導致暴力事件發生。今次事發後亦留意到網上仍有很多人美化相關活動，如不打擊相關人士，日後或有更多孤狼事件發生，「日後受傷嘅可能係你親戚、你朋友！」呼籲大家譴責及阻止相關行為。

鄧炳強強烈譴責一切暴力行為，今次有執勤警員受傷，亦顯示執法紀律部隊面對不可預計的危險，會採取截停搜查及設置路障等措施，會研究任何可行方法去保護警員，以保護警員及市民。鄧炳強指，尊重言論自由、新聞自由，但對相關暴力行為會嚴厲執法，例如昨晚禮賓府的汽油彈案，如非保安局、警方過去兩年努力，「而家香港變成點冇人可以想像！」

事發於7月1日晚上約10時，大批警員於銅鑼灣祟光百貨對開東角道及記利佐治街拉起封鎖線。一名執勤中的PTU男警，被一名黑衣男近距離用刀襲擊。由現場片段可見，疑兇從後刺向男警左肩近腋下位置，男警受傷走避，其後不支倒地；同袍即按着槍袋，並指向施襲者。據悉，疑兇其後自捅胸口浴血，與遇襲男警先後送院，疑兇經搶救後不治。

疑兇刺傷警員後，據悉自插胸口，送院搶救後不治。（余睿菁攝）