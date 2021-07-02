七一｜28歲警中刀傷肺　保安局局長鄧炳強：屬孤狼式本土恐怖襲擊

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 03:32

7月1日香港回歸中國24周年，亦是香港警務處處長「新一哥」蕭澤頤上任剛好一星期，晚上銅鑼灣卻發生警員遇襲中刀案；疑犯則當場自捅胸口，送院搶救後不治。蕭澤頤事後趕抵醫院了解；前警務處處長、現任保安局局長鄧炳強亦到院探望受傷警員。及至今日（7月2日）凌晨，兩位新舊「一哥」一同會見傳媒。 鄧炳強對事件予以強烈譴責，他語帶激動表示，受傷警員28歲，加入警隊約8年，為機動部隊警員，其傷口深達10厘米，傷及肺部，正做手術搶救。他指，案件介定為「意圖謀殺」，證據顯示事件屬於孤狼式本土恐怖襲擊，相信疑犯沒有同謀。對於一切煽動及美化的暴力行為，政部各部門將會嚴厲執法。

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受傷警傷口深10厘米 傷及肺部

今日凌晨近2時，鄧炳強聯同蕭澤頤在瑪麗醫院會見傳媒，但蕭澤頤未有發言。鄧炳強則語帶激動表示，受傷警員28歲，加入警隊約8年，為機動部隊「藍帽子」警員。他左背受傷，傷口深達10厘米，傷及肺部，正做手術搶救；而涉案50歲疑犯，則用行刺的同一把刀自插左胸，送院搶救後不治。鄧炳強對受傷警員的家人，致以深切慰問，並指保安局及警隊會向家人提供協助。

屬孤狼式本土恐怖襲擊 無證據顯示有同謀

鄧炳強續稱，案件介定為意圖謀殺。經初步調查後，從疑犯家中搜獲電腦及文件，相信事件為孤狼式本土恐怖襲擊，暫無證據顯示有同謀，但相信疑犯因受到激化而變成孤狼，目前仍在追查其背景。除疑兇之外，警方於昨日（7月1日）亦拘捕了3名涉嫌藏有攻擊性武器的人士。

背後推手同樣滿手鮮血

鄧炳強就事件予以強烈譴責，他指無論自己、警務處處長及政務司司長等，均提及過慎防本土恐怖主義襲擊，今次不幸地發生，除兇徒要負責外，其他人不停鼓吹暴力、煽動仇恨、煽動憎恨社會、煽動憎恨國家，並且美化相關行為，亦是導致今次事件的主因，背後推手同樣滿手鮮血，他對相關人士同樣予以譴責，而政府各部門亦會盡全力應對本土恐怖主義活動。

鄧又重申，自從兩年前「黑暴」開始，外部勢力經香港的代理人挑撥仇恨、挑撥暴力事件、挑撥反政府、挑撥反中央，導致暴力事件發生。今次事發後，亦留意到網上仍有很多人美化相關活動，如不打擊相關人士，日後或有更多孤狼事件發生，「日後受傷嘅可能係你親戚、你朋友！」呼籲大家譴責及阻止相關行為。

籲市民勿被誤導和荼毒

被問及「乜都未查就斷定係孤狼式襲擊，係唔係未審先判？」鄧炳強反駁：「完全唔同意呢個講法」「他指警方是經過專業調查，從而得出相關結論。而有人指因警方執法才導致他人犯法，完全是本末倒置，呼籲市民勿被誤導和荼毒。

對於有執勤警員受傷，鄧亦認為執法紀律部隊面對不可預計的危險，會採取截停搜查及設置路障等措施，並研究任何可行方法去保護警員及市民。鄧炳強強調，尊重言論自由、新聞自由，但對暴力行為會嚴厲執法，例如昨日禮賓府外的汽油彈案，如非保安局及警方等過去兩年努力，「而家香港變成點冇人可以想像！」

疑兇刺傷警員後，據悉自插胸口，送院搶救後不治。（余睿菁攝）

事發於7月1日晚上約10時，大批警員於銅鑼灣祟光百貨對開東角道及記利佐治街拉起封鎖線。一名執勤中的PTU男警，被一名黑衣男近距離用刀襲擊。由現場片段可見，疑兇從後刺向男警左肩近腋下位置，男警受傷走避，其後不支倒地；同袍即按着槍袋，並指向施襲者。據悉，疑兇其後自捅胸口浴血，與遇襲男警先後送院，疑兇經搶救後不治。

新任警務處處長蕭澤頤趕抵現場了解。

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