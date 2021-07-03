陳振聰出獄｜陳振聰出獄與親友相擁　稱先拜祭亡母　再食雲吞麵

撰文： 鄧栢良 邵沛琳 黃偉民 蔡正邦 鄧家琪 最後更新日期： 2021-07-03 10:38

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，2013年7月更被高等法裁定偽造遺囑罪成，入獄12年。當年法官麥機智判刑時，形容陳振聰極度貪婪、邪惡及無恥。陳振聰其後在赤柱監獄服刑，據知陳在獄中行為良好，按例扣減三分一刑期後，今日（3日）9時刑滿出獄，結束8年牢獄生活。 陳振聰過去在獄中接受傳媒訪問，透露服刑期間最大遺憾是母親病逝，但他無法到靈堂向母親告別。他出獄後向在場記者表示，第一件事會先到墳場拜祭亡母，其後會品嘗雲吞麵。

【09:35】身穿西裝的陳振聰手持個人物品，步出赤柱監獄，隨即與家人相擁。大批傳媒一擁而上詢問其身體狀況，陳振聰一臉笑意，僅回覆：「好好，多謝哂大家，辛苦哂！Thank you, thank you!」，然後徑自走上一輛黑色七人車，並收下兒子送上的一幅畫。記者追問他出獄後有何打算，陳振聰表示會先拜祭亡母，然後去食雲吞麵。訪問期間有人送上一個信封，陳振聰隨即打開，是一幅疑寫上「否去泰來」的橫幅，陳即時道謝，其後乘車離開現場。

【08:30】大批傳媒已在赤柱監獄門外守候，而林以諾牧師及陳振聰弟弟陳振國亦已到場。其後警察要求傳媒返回行人路。

林以諾牧師（左二）及陳振聰弟弟陳振國（右二）亦已到場。（林朗天攝）

其實陳振聰入獄後仍堅稱「受冤」，並向傳媒發信講述心跡，稱龔如心爭產案有疑點，更向內地福建省廈門市思明區人民法院提出訴訟。早前有報道指陳振聰打算出獄後出書，講及自已與龔如心之間的軼事，隨着他即將出獄而再引起關注。