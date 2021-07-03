48歲女警偷朱古力被停職　再涉持鎅刀偷水壺　被控五罪今提堂

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-07-03 22:35

一名48歲女警務人員去年底涉嫌偷朱古力及頸巾被捕，之後被停職候查，惟今年6月她再度犯案，涉嫌在店舖內手持鎅刀，偷去水壺、兩杯咖啡及背包，警方調查後將她拘捕。她已被控以四項「盜竊」罪及一項「管有攻擊性武器」罪，案件已於今日（3日）上午在東區裁判法院提堂。警方重申，非常重視警務人員的操守。

去年12月26日，警方接獲觀塘觀塘道418號一商場店鋪職員報案，指懷疑一名女子曾於去年12月17日盜去兩條約值5,500元的頸巾。警方接後到場後，截查一名48歲女子，發現她是警務人員，並在其身上檢獲4盒約值2,600元的朱古力，相信她於12月26日在上址另一店鋪盜去朱古力。警方遂以涉嫌盜竊將她拘捕。案件交由觀塘警區重案組人員跟進。被捕女子隨後被警方停職。

至今年6月26日，警方再度接獲牛頭角宏照道38號一商場內兩間店鋪的職員報案，指一名女子在一間店鋪內手持鎅刀，並盜去總值約300元的一個水壺及兩杯咖啡，其後她懷疑在另一間店鋪偷走一個約值800元的背包。警方經調查後，鎖定涉案疑人，相信是該名48歲女警，並於昨日（7月2日）晚上將她拘捕，涉嫌盜竊及管有攻擊性武器。案件交由秀茂坪警區重案組人員跟進。

被捕女子已被控以四項「盜竊」罪及一項「管有攻擊性武器」罪，案件已於今日（7月3日）上午在東區裁判法院提堂。

警方指，被捕女子為一名已被停職的警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。