七一刺警案｜34歲男子網上言論斬警察　涉煽惑他人犯意圖傷人被捕

撰文： 楊婉婷 林振華 最後更新日期： 2021-07-05 19:27

7月1日香港回歸24周年，銅鑼灣發生50歲男子以刀刺傷警員再自插左胸自殺的事件。警方昨日拘捕兩男女，涉嫌干犯「煽惑他人犯謀殺罪」、「煽惑他人犯縱火罪」及「煽動意圖罪」等罪名。據悉他們分別在連登及TG上，發放煽惑他人殺警、向警察建築物縱火的言論。警方今（5日）延續行動，再拘捕一名34歲男子，涉嫌「煽惑他人犯意圖傷人罪」及「煽動意圖罪」，警方指被捕男子於網上討論平台發表關於斬警察及設定斬警察日子。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，被捕男子於7月2日在網上討論平台發出言論，內容關於斬警察及設定斬警察日期。（林振華攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，警方就針對警務人員作出煽動暴力言論作出拘捕行動，經深入調查後鎖定一名34歲男子，今早在油麻地將他拘捕，涉嫌煽惑他人意圖傷人及煽動意圖，並檢取兩部智能電話，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。被捕人亦可能違反高等法院睇2019年10月頒布的臨時禁制令，禁止在互聯網的平台或媒介上促進，鼓勵和煽動​使用或威脅使用暴力。

譚威信指，被捕人於7月2日在網上討論平台發出言論，內容涉及斬警察字眼及設定斬警察日期。由於言論是7月1日事件後發出，相信與此有關。警方仍在調查是否有組織操縱。

被問到警方的拘捕行動是否「白色恐怖」，譚強調網絡世界不是無法可依，很多適用於現實世界的法例在網上世界仍適用，言論自由不包括煽動暴力等言論。至於回應及認同的相關言論會否違法，譚稱警方「會獨立去睇每一個案件，睇返每一個言論講過啲乜嘢，好難一概而論，講畀個手指公又係唔係同意或者讚美」。

7月1日警員遇襲網上片段：

被問到有人於2019年7月一個「撐警集會」中提及以藤條打仔，翌日發生元朗721事件，其言論是否具煽動性。譚則稱該案件不適合在今日發布會中公開評論，「簡單嚟講，有冇干犯相關罪行，要睇發布呢啲言論嘅人嘅發布意圖」，他重申，任何人散播及鼓吹暴力，煽惑他人犯法等言論，都可能觸反法條，警方會一視同仁作出調查，視乎證據會作出適當行動。