「光城者」租賓館做炸彈實驗　警昨上樓拘兩學生　今重門深鎖

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-06 20:06

警方揭發組織「光城者」企圖策劃本港恐怖襲擊，拘捕包括大學管理層人員、中學職員及學生在內共9名男女。調查顯示，組織於6月起租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，用作爆炸品實驗室及儲存化工原料。現場消息指，警方昨中午封鎖賓館及押走兩學生，當時他們正準備試做實驗。《香港01》記者今日到賓館視察，發現重門深鎖。

涉事賓館位於金冠大廈內，香港01記者到場發現賓館重門深鎖。（鄧詠中攝）

據了解，涉案賓館位於金冠大廈內，昨日（5日）兩名學生曾到訪賓館，有人擬準備試做實驗，另一人則在場陪同，惟未做實驗兩人已被警員拘捕。

現場消息稱，昨日中午時份，大批警員到大廈，期間封鎖涉事賓館，其後押走疑人。《香港01》記者今日（6日）到金冠大廈了解，惟發現涉事賓館重門深鎖。有毗鄰店舖職員聲稱「乜都唔知」，大廈樓下看更亦指自己只是替工，對事件不知情。

浸大行政職員為「金主」

警方就案件拘捕9名男女，消息稱被捕的大學管理層人員，為39歲浸會大學行政職員，在該校任職數年，涉充當「金主」角色，警方於案中凍結約60多萬元資產，全部由他提供。同案被捕的中學女職員亦從事校內行政工作。至於其餘被捕4男2女學生，分別來自3間中學，與中學女職員不屬同一學校。最後一名被捕人為網上平台出租車司機。

金冠大廈。（鄧詠中攝）

警方在記者會展示的證物