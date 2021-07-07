港澳警方瓦解跨境犯罪集團　涉10宗網上情緣騙案　金額達2000萬元

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-07-07 15:21

自6月中旬起，香港警方聯同澳門司法警察局透過交換情報及深入調查，成功打擊一個活躍於港澳兩地的犯罪集團。該集團在本港涉及最少10宗網上情緣騙案，涉案金額約2000萬元。 香港警務處網絡安全及科技罪案調查科展開「悍道」的聯合拘捕行動，至今拘捕了一名43歲男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」、一名47歲女子涉嫌「串謀詐騙」及一名41歲女子涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），他們均為傀儡戶口持有人，協助集團清洗從港澳兩地騙取的犯罪得益。另外，澳門司法警察局至今在當地拘捕2名男子及2名女子，當中包括一名男集團主腦，成功偵破當地7宗相關案件，涉款約150萬澳門元。

調查顯示，該集團的犯案手法與過往網上情緣騙案大同小異，騙徒均是在網上社交平台找尋目標，認識受害人後並對其投其所好、噓寒問暖以討其歡心，發展成網上戀人關係後，便利用不同藉口騙取金錢，如訛稱需支付巨額醫療費用或急需現金週轉、稱向受害人送贈的貴重禮物被扣查，需支付清關費或手續費、誘使受害人進行投資等，最終騙取受害人金錢後便失去聯絡。

行動中，警方檢獲3部手提電話及4張銀行提款卡。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方表示，相信是次行動已成功瓦解一個活躍於港澳兩地的犯罪集團。續指，香港警方會繼續與澳門警方以及其他執法機構保持緊密聯絡及交換情報，共同打擊跨境犯罪集團，以維護公眾對治安的信心。

警方呼籲，巿民於網上交友時要時刻保持謹慎，以免墮入騙徒的圈套並招致損失。此外，如任何人士懷疑受騙，請致電18222與反詐騙協調中心人員聯絡或向警方報案。