兩男假冒香港郵政騙信用卡資料買點數卡　共呃33萬元被捕

撰文： 黃偉民 黎倩婷 高振東 最後更新日期： 2021-07-07 16:10

警方上月分別拘捕兩名男子，他們涉嫌透過手機短訊或電郵假扮香港郵政，附上釣魚網站超連結，以盜取受害人信用卡資料，再於網上購物。警方以「以欺騙手段取得財產」拘捕2人，涉及19宗同類案件，金額約33萬元。最大一宗案件牽涉28萬元，受害人是一名商人，款項被用以買點數卡。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察葉頌揚講述案情表示，近數月香港因為疫情，市民減少外出，更多在網上平台購物。有騙徒覷準機會，透過手機短訊或電郵假扮香港郵政，通知受害人有包裹需要收取並要求繳付少量運費，騙徒在短訊或電郵當中附上釣魚網站超連結。受害人如果進入超連結就會登入釣魚網站，輸入的信用卡資料被騙徒利用，在網上進行不同交易，包括購買貴重衣物、電子設備及遊戲點數咭等。受害人在收到月結單或SMS短訊交易通知後，才知道自己受騙。

葉稱，警方於2020年11月開始至今，共錄得183宗偽冒郵遞公司的有關騙案，涉及金額超過320萬元。為有效打擊騙案，警方網絡安全及科技罪案調查科聯同油尖及九龍城警區採取一個情報主導拘捕行動。今次行動中，警方分別在今年6月14及24日以「以欺騙手段取得財產罪」罪名拘捕兩名男子，被捕人分別是34歲本地男子及35歲突尼西亞籍男子。他們一共牽涉19宗同類案件，共涉款約33萬元。騙徒涉嫌利用受害人信用卡資料在網上平台進行購物，警方已檢取他們電話作進一步調查。行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

警方調查顯示部份受害人上當是因為在網上購物後，心急等收郵件，以為需要繳付額外郵遞費，所以打算立即在網上平台付款收貨，結果誤墮騙局。警方呼籲市民使用網上平台購物時，弄清楚貨物郵遞途徑及詳情，以及有關付款安排，若果有懷疑就要向購物平台查詢及核實。另外近期除了偽冒郵遞公司外，亦有不少偽冒銀行及電訊公司等短訊或電郵，所以市民要保持警惕，不要輕易在不明來歷釣魚網站輸入自己個人以及信用卡資料，被騙徒有機可乘，招致損失。

警方重申網絡世界並不是無法可依，會繼續收集情報打擊各類型罪行。以今次案件為例，被捕人觸犯左香港法例210章第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。如果市民有疑問，可以致電18222防騙易熱線尋求協助。