涉非法收受1億元賭注　3人被捕　警檢逾1,000萬元現金

撰文： 黃偉民 彭愷欣 陳浩然 最後更新日期： 2021-07-09 15:52

歐國盃決賽將於本港時間下周一（12日）凌晨3時上演，為加強打撃非法賭博活動，有組織罪案及三合會調查科進行代號為「點睛」的行動，繼早前拘捕18人及檢獲800萬元現金，警方昨日（8日）再搗破一個收受賭注中心，檢獲逾1,000萬元現金，拘捕3名年齡介乎26至38歲的男子，涉嫌「營辦處所作收受賭注用途」及「收受賭注」，被捕人包括1名集團主腦及2名骨幹成員，警方相信集團由有三合會背景人士操控，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

有組織罪案及三合會調查科總督察張兆樂指，行動中警方搜查了位於九龍、新界區的3個處所，包括一個位於紅磡的酒店房間，被集團利用作為經營收受非法賭注中心。另外，行動中警方檢獲逾1,000萬元現金、超過1.2億元港幣的投注紀錄、大批電話、電腦、點鈔機及其他銀行文件等。警方指，是次行動所檢取的現金數量為近年同類案件中最大的一宗。

張兆樂表示，警方經調查相信該集團運作了約一年時間，主要由一名主腦操控，另有2名主要助手，負責協助營運收受賭注中心、收波纜及收數的工作，有足球比賽的日子集團便會營運，賭客主要透過電話或社交媒體平台向集團落注，結算時集團會要求賭客以現金進行交易，以增加警方的追查難度，警方相信集團每月的投注額超過1,000萬港元，單一投注額可達數十萬元。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，「收受賭注」或「營辦處所作收受賭注用途」，「經營賭博場所」，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年；而參與非法賭博，或向收受賭注者投注，最高可被罰款3萬港元及監禁9個月。