推低息貸款呃保證金　慫恿扮離港提取強積金投資　夫婦騙96萬被捕

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 最後更新日期： 2021-07-10 19:39

一對夫妻騙取14人合共96萬元，涉嫌串謀詐騙被捕。警方指騙徒假冒銀行職員「Cold Call」聲稱提供低息貸款，誘騙受害人提交保證金。部分案件中，騙徒會慫恿受害人以聲稱離港或退休理由取回強積金，交予騙徒作投資用途。當受害人交出款項後，騙徒便消聲匿跡。

警方成功截回約10多萬款項。（陳浩然攝）

新界南總區重案組高級督察林碧嘉表示，警方接獲14宗以低息借貸作誘因的串謀詐騙案，騙徒以「Cold Call」形式致電受害人聲稱提供低息貸款，其後受害人被轉介至假冒銀行職員。假冒的銀行職員要求提供身份證、入息證明等資料，又聲稱如果受害人提交保證金，可以獲得更高優惠。受害人不虞有詐交款，騙徒得手後隨即消聲匿跡。案件涉款將96萬，14名受害人損失1萬多元至28萬元不等。

林碧嘉又指，部分案件使用不同的犯案手法。疑犯慫恿受害人以聲稱離港或退休理由取回強積金，疑犯收取該筆款項後訛稱作投資用途，實則捲款潛逃，其中最大額損失的受害人被騙走約28.7萬元強積金供款。警方調查後鎖定一名疑犯，昨日（9日）於觀塘區進行拘捕行動，當時男疑犯剛向一名54歲受害人取得款項，並到荃灣一間找換店欲將款項匯至內地，警方成功截回約10多萬款項。

警方共拘捕2名疑犯，包括34歲姓林無業男子，及32歲姓梁報稱為主婦的女子，兩人為夫婦關係。警方提醒市民如需借貸應提防不知名來電，包括向銀行核實有關職員的身分，如遇到類似情況應報警求助，呼籲市民如非離港或退休，請勿作出虛假聲明取回強積金。警方指任何人如干犯詐騙，一經定罪最高可判14年監禁。