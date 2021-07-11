警檢近1800萬元毒品拘5人　17歲少年酒店販毒斷正明提堂

撰文： 鄧詠中 最後更新日期： 2021-07-11 11:54

警方上周五（7月9日）以涉嫌「販運危險藥物」等罪名拘捕5名男子，年齡介乎16至39歲，並檢獲約22公斤懷疑毒品，市值約1,780萬元。其中兩名被捕人將於明日提堂。警方指其中一宗案件有未成年人士被捕，相信毒販看準青少年心智未成熟想「搵快錢」的心態，以金錢引誘，令年青人誤入法網，建議暑假父母與子女多溝通。

毒品調查科3A隊高級督察陳熾華講述案情，指探員根據線報及經過深入調查之後，於上周五（7月9日）進行兩項反毒品行動，行動中拘捕5名年齡介乎16至39歲男子，總共檢獲 6.8公斤海洛英、13公斤氯胺酮、約2.6公斤可卡因及約270克既霹靂可卡因毒品，市值大約港幣1780萬。

第一宗案件發生於上周五大概下午3時半，探員持法庭搜查令突擊搜查紅磡一間酒店房間，在房間內發現一名17歲少年，並且搜出17磚共重6.8公斤海洛英，以及13包以茶葉袋包裝共重13公斤既氯胺酮，市值大約港幣1430萬。探員隨即以涉嫌「販運危險藥物」將該名男子拘捕。經調查之後，同日探員在荃灣再搜查一個工商大廈單位，拘捕3名年齡介乎16至20歲的本地男子，涉嫌「串謀販毒」。

該名於酒店被捕的17歲男子報稱無業，現正被警方扣押，已被暫控一項「販毒」罪，將於明日（12日）在九龍城裁判法院提堂。至於其餘3名被捕男子，分別是一名16歲學生、一名18歲無業男子，以及一名20歲報稱倉務員的男子。3名男子現獲准保釋候查，需於下月中旬向警方報到。

第二宗案件發生於上周五下午約4時，探員在黃大仙銀鳳街一棟唐樓外面截查一名可疑男子，在其手持的一個環保袋裡面，發現約重940克可卡因及約7克霹靂可卡因。探員隨即以涉嫌販運危險藥物將其拘捕。

隨後探員到被捕男子租住的單位裡面，搜出共重約1.7公斤可卡因、12包約260克霹靂可卡因、少量冰毒，港幣現金約2萬元以及一批製毒工具。毒品市值大約港幣350萬。探員隨即以涉嫌製造危險藥物再次拘捕該名39歲男子，他報稱無業，現正被扣押。他已被暫控一項販毒罪及一項製毒罪，並於明日在九龍城裁判法院提堂。

陳表示留意到被捕人士年紀較輕，其中兩人未滿18歲，指現值暑假，毒販看準青少年心智未成熟想「搵快錢」的心態，以金錢引誘，令年青人誤入法網。他建議父母與子女多溝通，如有需要宜尋求老師或社工協助。被問到毒販如何招攬青少年參與犯罪，陳稱仍在調查，但根據過往案件，青少年容易在社交媒體接觸到不法分子。

他相信今次行動警方已成功堵截一大批毒品流入市面，呼籲製毒及販毒都是非常嚴重罪行，根據危險藥物條例，一經定罪後，最高刑罰被判終身監禁以及罰款500萬元。而利用未成年人販毒更是罪加一等，成年毒販如被揭發招募未成年人士販毒，警方可根據《危險藥物條例》第56A條申請加刑。市民切勿以身試法。