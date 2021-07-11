少女作餌約網友談心　趁機劫55萬元　色誘黨四男女落網

撰文： 王譯揚 黎國剛 最後更新日期： 2021-07-11 18:43

色誘黨設下網上交友陷阱，以少女為餌引誘男士見面繼而行劫。一名31歲男事主不虞有詐，於本月3日駕車接載少女到清水灣道近亞公灣山邊談心，未料一女兩男賊人駕客貨車尾隨而至，向事主拳打腳踢行劫，威迫事主交出網上銀行密碼，轉走55萬元戶口存款。警方調查後拘捕4名涉案男女，各人分別被落案起訴或保釋侯查，拘捕行動仍繼續，追緝在逃疑犯。

被捕的一男三女（介乎18至48歲），包括學生、司機及家庭主婦等，警方相信當中有人是骨幹成員，負責策劃及協助行劫。至於相約受害人外出談心的少女，年齡不足18歲，尚未成年，她目前在逃，案件仍在調查。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）陳彥宓今午（11日）在記者會交代案件，指31歲受害人早前透過網上交友平台認識一名少女，並於本月３日深夜約11時，駕駛私家車相約少女到清水灣道近亞公灣一僻靜山邊談心。未料其後一輛客貨車尾隨受害人私家車到場，客貨車上一女兩男隨即下車，其間有人徒手擊破事主車輛的車窗，並對他拳打腳踢甚至用武器施襲，威迫事主交出手提電話及網上銀行密碼，再經網上轉帳，將受害人55萬元存款轉到賊人戶口。

賊人得手後，與私家車上女子登上客貨車逃去。受害人身體多處受傷，被送往將軍澳醫院治理。將軍澳警區重案組接手調查案件，其後鎖定疑犯身分，於上周三起一連三日（７日至9日）展開拘捕行動，在全港多區拘捕涉案4人。行動中，警方在一疑犯住所檢獲約3.6公斤大麻花，市值約82萬元。

調查顯示，案中受害人在網上結識少女，不涉金錢交易，純綷相約見面談心。被捕人士中，兩女一男（18至34歲）涉嫌行劫及販運危險藥物，另一名48歲女子疑提供銀行戶口收款，涉嫌串謀處理犯罪得益（俗稱「洗黑錢」）被捕。其中一名34歲被捕男子已被控一項行劫罪，案件已於昨日（10日）在東區裁判法院提堂。另外，一名24歲女子已被暫控一項行劫罪及一項販運危險藥物罪，案件將於明日（12日）在觀塘裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警方提醒年輕人，搶劫是嚴重罪行，最高刑罰可被判處終身監禁，切勿因「搵快錢」而犯案；亦呼籲市民切勿隨便向他人提供銀行户口，可能隨時因接收犯罪得益而墜入法網。