冚灣仔銅鑼灣16淫窟拘68人　警：「低端住宅大廈」平租　收入可觀

撰文： 朱雅霜 鄧詠中 最後更新日期： 2021-07-11 17:04

警方上周五（9日）進行代號「驅霆行動」掃黃的收網行動，動員逾百警力及入境處人員，成功搗破灣仔及銅鑼灣共16個樓上賣淫場所，拘捕65女3男（19至61歲），包括4名分屬3個賣淫集團的主腦、6名骨幹成員及58名性工作者，並搜獲逾56萬港元及外幣犯罪得益、按摩及賣淫用品、商業登記證及帳目等。警方表示，自年初開始進行情報蒐集，發現不法分子藉著租金低迷，在灣仔及銅鑼灣一帶，以月租數千元租用低設防商住大廈，開設無牌按摩場所，當中絕大部分進行賣淫活動，並以加密交友程式進行招徠及刊登廣告，收入可觀。

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灣仔警區特別職務隊第二隊主管余靖鈞表示，近月犯罪集團開始使用加密交友程式進行招徠及刊登廣告，警方加強網上巡邏及情報收集後，發現多間無牌按摩院分佈灣仔及銅鑼灣的「低端住宅大廈」內。為逃避警方執法，無牌按摩院無顯示明顯門牌或廣告牌，並在大廈外圍及走廊等公眾地方裝置私人閉路電視。管理人為掩飾賣淫活動， 將按摩油及避孕套等按摩及賣淫相關用品收藏於隱蔽位置，包括洗手間暗格、大型雜物底部及上鎖的儲物櫃等。

警拘3賣淫集團4主腦 利用加密交友程式招徠

警方相信行動已將灣仔及銅鑼灣一帶的新興賣淫場所一網打盡，並且最少成功搗破3個賣淫集團。灣仔警區情報組主管陳敬樂督察表示，其中一個團夥相信與最少8個賣淫場所有關，主要聘用新移民為員工，小部分為非法入境者。行動中，警方以「僱用不可合法受僱的人」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「經營賣淫場所」等，拘捕該團夥一名61歲持本港身份證的越南籍男骨幹成員，他涉嫌以個人或公司名義，登記並租用單位用作賣淫場所、繳付水電煤等日常開支、定期到場所以拆帳模式收集肉金，亦時常巡視業務及收集營業紀錄，以協助管理場所；警方又以「經營賣淫場所」拘捕6名場所管理員，他們負責在場直接或透過閉路電視遙距監察性工作者日常工作、埋數及向顧客介紹服務等；此外，以「協助經營賣淫場所」、「違反逗留條件」及「未經入境處處長授權而留在香港接受僱傭用作」拘捕25女子，涉嫌於場內為顧客提供性服務。

警搗灣仔銅鑼灣16個淫窟 稱與蔡展鵬案無關

在記者會中，被問及行動與國家安全處處長蔡展鵬光顧無牌按摩院案件有關，何兆東表示，該案已進入司法程序，不會透露細節，但今次行動由情報蒐集至行動搗破，未有證據顯示與其他案有關。

至於另外兩個團夥各牽涉至少一個賣淫場所，主要針對以低成本聘請非法入境者為性工作者，並在場所內提供住宿。警方以「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「僱用不可合法受僱的人」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「經營賣淫場所」分別拘捕一名45歲本地女子及一名33歲越南籍持難民證男子，相信為非法入境者賣淫集團骨幹成員；另外，警方於兩個場所拘捕共5名越南籍女子及3名內地女子，涉嫌於場內為顧客提供性服務。

灣仔警區總督察（刑事）及署理行動主任何兆東表示，非法入境者主要為越南及內地人士，透過水路或陸路偷渡來港，抵步後有集團接載，包括即時有的士或其他交通工具，接載到賣淫場所等候進一步指示。性工作者均會加入不同的群組，，並按群組指示將部分肉金存放於賣淫場所指定位置，有人不定時到場收集肉金。根據單位租約，租金不超過一萬元，呎數約300至400呎，經簡單修葺闢作數個房間進行賣淫活動，收入可觀。