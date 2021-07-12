大埔奪命火｜唐樓劏房起火釀三死一傷　死者包括兩名女童

撰文： 鄧海興 陳永武 最後更新日期： 2021-07-12 05:34

大埔發生三死一傷奪命火警。今日（12日）凌晨，鄉事會坊唐樓「美雲樓」一劏房突然起火，消防員先後救出兩名成年男女及兩名女童，除獲救男子吸入濃煙、陷於半昏迷外，其餘三人均有燒傷痕跡，送院搶救後，同告不治。據了解，死傷者為一家人，事發前涉事劏房曾傳出爭吵及打架聲，未幾隨即失火。當局正調查慘劇原因。

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現場為鄉事會坊4至6號「美雲樓」。事發於凌晨約1時59分，上址5樓一單位突然起火，驚動多名住客報案。消防員接報趕抵，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，約40分鐘後將火救熄。火警中，十多名住客疏散到地面暫避。

據了解，消防員首先救出一名年約60歲男子，他懷疑吸入過量濃煙，陷入半昏迷，被送往那打素醫院搶救；其後消防員再救出兩名年約10歲女童及一名年約30歲女子，三人均有燒傷痕跡，陷入昏迷。兩名女童被送往那打素醫院、而女子被送往北區醫院，三人經搶救後，終返魂乏術。

現場消息稱，涉事單位「一劏四」，起火劏房設有碌架床，住有該四名死傷者，據悉他們為一家人，已居於上址十多年。據街坊憶述，起火前該劏房曾傳出爭吵及打架聲，未幾隨即失火，他們報案時已急忙道明有孩童被困，惟死者均在火警發生後一段時間才被救出，街坊質疑救援過程有延誤。