壁屋監獄貨倉內點蚊香　焫著文件起火　20人疏散

撰文：朱雅霜
出版：更新：

今日（13日）上午10時許，西貢清水灣道397號壁屋監獄，職員報稱發生火警，消防趕到現場，火警已經熄滅，調查發現有人於一個貨倉內燃點蚊香，焫著文件起火。火警中約20人疏散，事件中無人受傷。

火警
發表評論...