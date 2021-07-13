警方搗破3宗販毒案　檢6,300萬元毒品拘6人

毒販利用新界村屋掩人耳目，作毒品儲存倉庫及製毒工場。警方過去一連兩日搗破３宗毒品案，分別在元朗八鄉馬安崗村、粉嶺高埔北村等共拘捕6人（19歲至33歲），檢獲總值約6,300萬元毒品，包括可卡因及液態冰毒等。部份人已被暫控販毒及製毒罪，案件明日（14日）分別在屯門及沙田裁判法院提堂。

行動中，警方除首次發現有毒販用牛油果煮食油混入液態冰毒外，同時亦發現疫情下出現新販毒趨勢，毒販務求短時間將大批毒品偷運入境，取代以往「螞蟻搬家」偷運毒品入境；加上疫情期間部份市民開工不足，或因青少年入世未深，毒販以數百至數千元報酬利誘他們「搵快錢」販毒。



牛油果煮食油混入液態冰毒。（陳浩然攝）

第一宗販毒案發生於周日（11日）晚，警方毒品調查科探員在馬安崗村一村屋外截查兩名可疑男子，在其中一人身上搜獲一磚約重1公斤可卡因。其後探員搜查該名男子所租住村屋，再發現18包共重約18公斤、以茶葉錫紙袋包裝的冰毒，及4包以透明膠袋包裝、共重約3.5公斤的冰毒。

探員亦檢獲一批製毒工具，另發現近700枝、每枝重一公升的牛油果煮食油，當中有130枝內裝有液態冰毒，估計可提煉出約39公斤冰毒。調查期間，警方再發現旺角界限街一劏房單位亦與案有關，探員在劏房單位再檢獲多5磚、共重約5公斤的可卡因。涉案檢獲的毒品共約66.５公斤，市值約4,020萬元。

案中被捕兩人為23歲持香港身分證的南亞裔男子，及22歲本地男子，分別報稱任職貨車司機及飲品店東主。兩人正被扣押調查，其中一人被暫控一項 「販毒」及一項 「製毒」罪，案件將於明日在屯門裁判法院提堂。

高埔北村鐵皮屋藏大批毒品

第二宗案於周一（12日）晚上發生，毒品調查科探員於高埔北村內，截查兩名可疑女子，在其中一人所攜膠袋內搜獲9包共約重205克的霹靂可卡因。其後在該兩名女子與另一男子一同租住的鐵皮屋內，再發現3袋共重約3公斤冰毒、13磚共重約13公斤可卡因、一包約重230克氯胺酮；2包約重55克霹靂可卡因，以及一批製毒工具。行動中所檢獲毒品共重約16.5公斤，市值約1,750萬元。

三人涉嫌販毒及製毒被捕，當中兩名本地女子分別19歲及20歲，另一本地男子則25歲，全部報稱無業。三名被捕人現正被扣查，他們將會被暫控一項 「販毒」及一項 「製毒」罪，案件同樣於明日在粉嶺裁判法院提堂。

搗沙田一酒店房毒品儲存及分銷中心

至於第三宗案，新界南總區重案組探員昨日（12日）黃昏突擊搜查沙田石門安平街一酒店房間，檢獲10包共重大約10.3公斤、總值約547萬元冰毒，及包裝工具（包括電子磅及膠袋封口機），並拘捕一名報稱無業的33歳姓陳本地女子。她被警方落案起訴販運危險藥物罪，明日於沙田裁判法院提訊。