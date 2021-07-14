社區聚賭嚴重　區議員屢出奇招阻撓　反遭街坊辱罵、施襲、淋糞

天耀區議員何惠彬去年3月在facebook專頁形容區內聚賭情況嚴重，聲稱獨自「掃場」向老街坊訓話，趕絕街頭賭博，並上載一張軍刀相片。警方以涉嫌「企圖刑事恐嚇」拘捕何惠彬。其實不少社區出現非法聚賭的問題，而聚賭衍生的噪音令居民飽受困擾；自從新冠肺炎爆發後，多人聚賭同時違反限聚令，亦帶來衛生問題。過去一年，不少區議員屢出「奇招」阻撓街坊，部份區議員更激到賭客「紮紮跳」，然而亦有街坊屢勸不改，反而襲擊區議員，甚至向議員辦事處淋糞。



東涌南區議員王進洋於去年9月16日表示，困擾該區多年的聚賭檔又再死灰復燃，當日王進洋與助理一同阻止。王進洋在現場大聲朗讀對方手上的牌，激到賭客「紮紮跳」，成功令賭檔暫停運作。由於非法聚賭的賭客多是上了年紀的阿伯，被人搞亂賭局後「老馬有火」。有人一度衝打王進洋，其後更粗口連珠爆發，幸沒最終未有釀成打鬥。

去年3月31日凌晨時分，東區區議員謝妙儀與助理在在興民邨發現6人非法聚賭，於是即場拍攝「罪證」。豈知卻遭其中2名男子推撞及指嚇，另外4人則離去。有保安員介入時，亦提醒聚會不能超過4人，同被2人指罵。謝妙儀事後在facebook表示，興民邨的非法聚賭及吸煙問題嚴重。

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觀塘區議員鄧威文的辦公室今年多次被人淋糞，他於本年2月10日在facebook專頁帖文指，「辦事處入伙接近10個月，門口被淋屎水兩次，後門倒貓砂加狗糞、雀仔屍體，到今次不明惡臭液體。」鄧的助理表示，鄧威文曾發現有一批人士在秀富樓及秀安樓對開位置聚賭。當時鄧威文曾勸止他們離開、避免違反限聚令，其間有人用粗言穢語指罵，更有人出手襲擊女助理，她事後送院檢驗。助理續稱，仍未知潑糞事件的因由。