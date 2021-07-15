警方打擊搵快錢罪案拉64人　揭集團偷手機「百鳥歸巢」改裝再出售

深水埗警區展開打擊「搵快錢」罪案的行動，拘捕了64人，涉嫌干犯盜竊條例罪行、賭博條例罪行、毒品條例罪行。行動中，警方重點打擊深水埗區內買賣被盜手機的非法行為，瓦解一個有組織犯罪集團，拘捕10名骨幹成員涉嫌行騙及處理贓物罪。

警方調查發現，當賊人偷取手機後，會賣給深水埗區內手機舖，店舖收購贓物手機後會進行解鎖、洗機、甚至將手機拆件再重新裝嵌，改頭換面後再於網上發售。有不法分子更將舊型號手機拆件，配上新型號手機外殼，重新包裝發售圖利。



深水埗警區刑事總督察張樂泉稱，今年第2季深水埗區內「搵快錢」罪案比第1季上升5.4%，為打擊該類罪行，西九龍總區成立一支特遣隊，調配隊員於深水埗區收集相關的犯罪消息，於7月展開代號「風憲」的行動，共拘捕了64人，包括39男及25女，年齡介乎18至66歲，當中有58名中國籍人士、6名非華裔人士，其中3名持香港身份證及3名為酷刑聲請者。

深水埗警區情報組偵緝督察朱雅亭稱，行動中重點打擊深水埗區內買賣被盜手機的非法行為，發現有賊人偷取手機後，會放售給區內手機舖，店舖會以低價買入，再用非法電腦程式將手機解鎖、洗機，再經網上平台、或供其他地區手機舖轉售，從中賺取差價。警方亦發現不法分子會將偷來的手機拆件再重新裝嵌，「百鳥歸巢，改頭換面」，當中包括有舊型號手機被裝上新型號電話外殼，並加上新手機盒出售，以欺騙消費者從中獲利。

經深入調查後，警方於本月10日展開拘捕行動，成功打擊一個有組織犯罪集團，拘捕10名骨幹成員，涉嫌行騙及處理贓物罪，包括5名中國籍女子、2名中國籍男子 、2名菲律賓籍女子及1名非洲裔男子，年齡介乎27至51歲。

當日警方亦突擊搜查2間位於深水埗區及1間位於尖沙咀區的手機舖，共檢獲1部電腦，8部平板電腦、約300部手機，手機證實為被盜財物，由於涉及大量證物，檢驗程序仍在進行中。警方呼籲，任何曾經遺失電話而未有舉報、或舉報時未有提供機身號碼的市民，可將遺失手機牌子、型號、機身號碼以及報案號碼等資料，電郵至windact@police.gov.hk。

除了打擊買賣被盜手機的非法行為，是次行動亦搗破一個活躍於港九各區的扒竊集團，於6月及7月期間先後拘捕10名男子及1名女子，年齡介乎18至66歲，涉及10宗盜竊、14宗扒竊、及2宗處理贓物罪。本月7日，警方再拘捕2名骨幹成員，分別為30歲及32歲的蒙古男子，涉及6宗盜竊及6宗行騙案。賊人會於人多的地方落手，例如地鐵站或街市，偷取受害人的手機或銀包，其後將信用卡交由另一賊人去不同商舖使用，包括便利店。亦有賊人趁受害人飲酒消遣時，偷去受害人手袋內的名貴手錶，及後往深水埗區當舖典當，警方最後成功為受害人起回失物。案件交由深水埗重案組第三隊跟進。

深水埗警區行動主任總督察溫智培續指，行動中警方亦拘捕一名 59歲孟加拉籍男子，涉嫌處理贓物罪；兩名30歲及1名33歲的印度男子，則涉嫌販運危險藥物被捕，警方於他們身上及單位內搜出1公斤海洛英及約2.2公斤大麻花，市值約150萬元。另有38人涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」等罪名被捕，並檢獲5部釣魚機、10部射擊遊戲機、6部電動麻雀機、1本數簿、3部讀卡器及一批遊戲卡等。

警方重申，任何人買賣贓物屬一件非常嚴重的罪行，干犯處理贓物罪，一經定罪最高監禁為14年。而干犯行騙罪，一經定罪最高監禁為10年，大家切勿以身試法。