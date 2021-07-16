灣仔莊士敦道女子遭人非禮　警拘27歲色狼

撰文：彭愷欣
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今（16日）早近10時，警方接獲一名35歲女子報案，指於灣仔莊士敦道懷疑被人非禮，警方接報到場，經初步調查，拘捕一名27歲姓陳男子，涉嫌非禮，案件交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進。

非禮
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