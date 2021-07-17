灣仔兩餐廳涉違規　18食客冇用安心出行被罰款　2負責人被票控

灣仔警區反三合會行動組、灣仔分區牌照組聯同機動部隊，昨（16日）於區內展開代號為「五角（PENTAGON）」及「松塔（PINETOWER）」反罪惡行動，打擊區內暴力罪行及針對區內領有酒牌的處所作出突擊巡查。

行動中，人員於聖佛蘭士街10號一餐廳，發現顧客沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的要求掃描安心出行二維碼，遂向5男5女顧客（26至52歲）發出定額罰款通知書。該餐廳同時涉嫌違反酒牌要求，於晚上11時後供應酒精飲品。灣仔分區牌照組人員即時以相關法例，將37歲男負責人帶署調查，將會向相關人士作出檢控。該男負責人亦涉嫌違反第599F章，被警方票控。

另外，人員亦於寶靈頓道16B號一餐廳，發現5男3女顧客（23至59歲）沒有掃描安心出行二維碼，其中2人亦未能出示接種新冠疫苗紀錄，警員遂向他們發出定額罰款通知書；62歲男負責人則涉違反第599F章，被警方票控。



警方於灣仔區巡查多間領有酒牌的處所。（警方提供）