銅鑼灣七旬男清潔工昏迷　當場證實不治

撰文：彭愷欣 鄧詠中
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銅鑼灣有清潔工昏迷不治。今（18日）晨6時許，銅鑼灣波斯富街99號利舞臺5樓一酒樓，有一名74歲的男清潔工被揭昏迷在地，救護人員到場後證實事主不治，警方正調查事件。

有人昏迷
清潔工
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