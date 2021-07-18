西貢鹹田灣兩泳客失蹤　直升機出動搜救

撰文：黎國剛
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西貢有2人懷疑游泳失蹤，今（18日）下午近3時，兩名20多歲男子在鹹田灣游泳期間，疑遇溺突然叫救命，未幾雙雙不知所終。救援人員接報到場，正進行搜救，政府飛行服務隊直升機亦到場協助搜索失蹤者。

遇溺
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