北大嶼山公路警車疑失控自炒　一警員腳部受傷

撰文：凌逸德
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北大嶼山公路有交通警車發生交通意外。今日（19日）早上11時許，一輛交通部警車沿北大嶼山公路往大嶼山方向行駛，至東涌北公園對開時，警車懷疑失控自炒，車上一名警員腳受輕傷，由救護車送院治理。

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