利用WhatsApp踢青少年入會　13男自稱三合會被捕　最細僅13歲

警方發現有黑社會份子利用社交通訊軟件WhatsApp，誘使青少年加入黑社會，共拘捕13名男子涉嫌「自稱三合會會員」、「煽惑他人成為非法社團成員」及「普通襲擊」，行動中檢獲一些證物包括手提電話。警方指會連同懲教署及非政府機構在暑假期間到一些公園、屋邨平台、娛樂場所等接觸夜青，希望提高青少年的守法意識。



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西區助理指揮官刑事總督察侯禮文講述案情，指上星期警方執行一項代號「晨旭」的反三合會及青少年罪行的行動。行動主要針對一些利用青少年的不法份子，包括從事三合會活動，調查發現有黑社會份子利用社交通訊軟件，利用青少年的無知誘使他們加入黑社會。據了解，不法份子使用的是通訊軟件WhatsApp。

行動拘捕共13名本地男子，年齡介乎13至23歲。他們被捕罪名包括「自稱三合會成員」及「煽惑他人成為非法社團成員」（即俗稱「踢人入會」）等。除此之外，警方亦聯同懲教署及地區組織到訪區內一些青少年流連的地方，向青少年宣揚守法意識，為被孤立的青少年提供跟進輔導。警方亦會連同懲教署及非政府機構在暑假期間到一些公園、屋邨平台、娛樂場所等接觸一些夜青，提高青少年的守法意識，希望協助青少年，為他們提供適切的跟進支援。警方重申十分關注青少年罪行，除了執法行動，亦會以跨部門、多專業的模式在預防及復康跟進方面幫助青少年。

反黑組督察吳文峰補充，今年6月份反黑組收到舉報指有青少年受黑社會滋擾，當中有人被陌生人加至某些通訊軟件群組，群組內有人自稱黑社會份子，並告知青少年他們已被招攪成為份子，教唆他們遇事可找黑社會份子出面幫手。經過深入調查後，警方鎖定一批有黑社會背景的人士，並於連日的行動中在香港仔、黃大仙及屯門區拘捕13名本地男子，年齡介乎13至23歲，他們絕大部份都有黑社會背景。被捕罪名包括「自稱三合會成員」，「煽惑他人成為非法社團成員」及「普通襲擊」。另外，我地亦檢獲一些證物包括手提電話。

警方提醒，根據香港法例151章社團條例，「自稱三合會成員」最高可判監3年，而「煽惑他人成為非法社團成員」最高可判監5年。他提醒虛擬的世界並非無法可依，青少年不要因一時貪玩或因貪圖利益，以身試法。