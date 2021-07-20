巴裔板球員車禍後訛稱喪失工作能力　涉呃300萬元保險賠償被捕

警方以涉嫌「欺詐」拘捕一名巴基斯坦裔男子。警方指，涉案男子在一場交通意外後，訛稱喪失工作能力，涉嫌騙取保險公司約300萬元賠償。



（鄧詠中攝）

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察林俊康稱，去年7月，一名28歲男子於駕駛電單車期間，與一輛的士相撞受傷，他被送往醫院治理。意外過後兩個月，男事主透過律師向涉事的士第三者保險的保險公司提出索償，並於今年5月入稟法庭，向保險公司追討人身傷害的損害賠償。根據索償文件內的資料，事主報稱自己為職業板球運動員及從事物流工作，是次交通意外導致他失去工作能力，從而失去工作收入，亦需要支付額外生活開支，牽涉的索償金額合共300萬元。 保險公司收到索償意向後作出調查，發現該名男子的陳述與事實不符，懷疑有詐騙成份，並於6月底向警方報案。

商業罪案調查科經調查及搜集證據後，發現該名男子於意外後仍能繼續參與超過10場的運動比賽，並從中賺取收入，懷疑有人涉嫌欺詐保險公司以騙取高額保險索償。警方於是在今日（20日）展開行動，將涉案巴基斯坦裔男子拘捕，他現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有其他人被捕。

羅少雄：大額索償 保險公司派調查員或私家偵探跟進

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，一般保險公司接獲這類大額索償的要求，賠償部會按同類交通意外的案情、索償的金額，醫療報告、以及內部指引等作參考，如發現事件有可疑，便會另外委托一些調查公司跟進。羅少雄續指，「（涉案男子）聲稱失去長時間工作能力，又要求300萬元，一般都會跟進。」當調查公司接到委托後，會派出調查員或私家偵探跟蹤、調查索償人，以確認索償人陳述的情況是否與事實相符，其間會拍照或撰寫報告等，如有需要會呈上法庭。