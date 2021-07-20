涉騙300萬保險賠償　消息：被捕板球運動員為香港隊代表

28歲職業板球運動員在交通意外後訛稱長期喪失工作能力，涉嫌騙取保險公司約300萬元賠償，被警方拘捕。消息稱，被捕男子為香港板球男子代表隊成員KHAN Mohammad Aizaz，《香港01》今午向「香港板球」查詢事件，但暫時未獲回覆。

根據網上資料，現年28歲的KHAN Mohammad Aizaz，是香港國際板球運動員。他在巴基斯坦家庭長大，畢業於伊斯蘭 Kasim Tuet 紀念學院。2009年他首次代表香港隊出戰，此後一直為球隊效力。2019年11月，他被任命為2019年ACC（亞洲板球理事會）新興球隊亞洲杯孟加拉國家隊香港隊隊長，同時亦為阿曼板球世界杯挑戰聯賽B組香港隊隊長。

警方開記者會交代案件。（鄧詠中攝）

警方今午交代案件，指去年7月13日，涉案男子駕駛電單車期間與的士相撞受傷。事後男事主透過律師向涉事的士第三者保險的保險公司提出索償，並於今年5月入稟法庭，報稱是次交通意外導致他長期失去工作能力，向保險公司追討人身傷害的損害賠償，索償300萬元。惟保險公司疑索賠陳述與事實不符，並於6月底向警方報案。

商業罪案調查科經調查後，發現事主於意外後仍能繼續參與超過10場運動比賽，並從中賺取收入，懷疑有人涉嫌欺詐保險公司，並於今日（20日）上午在柴灣區拘捕涉案巴基斯坦裔男子。被捕男子正被扣留調查，案件仍在調查中。