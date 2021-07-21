油麻地酒店倒斃28歲男子　為昨日青衣失蹤者　警檢獲遺書

油麻地廟街酒店一名男住客，今（21日）中午被發現離奇倒斃房間內，頸部及身體有多處刀傷。警方封鎖現場蒐證近8小時，證實死者為28歲姓鄭失蹤男子，事主昨（20日）晨離開青衣一酒店後失蹤，家人同日向警方報案。警員事後在青衣檢獲死者遺書，暫列屍體發現案，其後仵工將死者遺體移送往殮房。



28歲死者鄭志輝為失蹤人士，昨晨離開青衣路的酒店後失蹤，警方報獲其家人報案後，於今日一度發出尋人呼籲，未料事主卻被發現倒斃在油麻地廟街一間酒店房間內。消息稱，鄭生前曾任職報社編輯工作，早前離家獨自入住青衣路一間酒店。至昨晨5時許，鄭的房間傳出煙味，酒店職員拍門無人應，開門後發現房內無人，惟留下一盆燒過的炭。翻查閉路電視後，發現鄭較早前乘的士離開酒店。

仵工將28歲姓鄭死者（左圖）遺體移送往殮房。（右圖：林振華攝，左圖：警方提供圖片）

案發於今日中午12時許，警方接獲油麻地廟街涉事酒店的職員報案，指一名男住客渾身鮮血倒臥房間地上。當時職員正進入房間執房，開門後赫然揭發事件。警方及救護員到場，證實事主當場死亡。現場消息稱，警方發現男事主頸部有10吋長刀傷，左手有3處刀傷，雙腳亦有多處傷痕。警方於是封鎖現場，翻查閉路電視調查。

據了解，根據閉路電視片段，事主於昨晨6時許獨自一人入住該酒店，其間曾短暫外出，之後返回酒店，沒有其他人進入其房間。事主外出期間，疑曾到附近超市購買一把約7吋長廚刀。

警方於現場檢獲一把刀，調查期間亦在青衣檢獲死者的遺書，初步相信事主有自殺傾向，在酒店內以刀傷害自己，其尋死原因有待進一步調查。至晚上8時許，警方經過近8小時搜證，其後仵工到場，將死者遺體移離酒店，送往殮房。案件暫列屍體發現，事主死因有待驗屍後確定。

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